Polsko – Argentina tipy na Mistrovství světa 2022

Poslední kolo skupiny C nám přináší zajímavý duel Polska s Argentinou, který rozhodne o tom, který z těchto týmů postoupí do další fáze. Naše tipy na zápas Polsko – Argentina si můžete přečíst v tomto článku:

Polsko – Argentina tipy

Sázkové kanceláře favorizují Argentinu pro tento zápas skupiny C z několika důvodů. Snadno se kvalifikovali do turnaje bez jakékoli prohry. Na druhou stranu byla kvalifikace Polska těžší, protože i přes výkon Lewandowského museli projít baráží. Argentina utrpěla šokující prohru se Saúdskou Arábií, ale dokázala se dostat zpět do boje o další fázi vítězstvím nad Mexikem. Polsko naopak porazilo Saúdskou Arábii, ale chvíli s ní bojovalo. V každém případě si myslíme, že by Argentina měla vyhrát a dostat se ze skupinových fázích. Přeci jen je to pro oba týmy klíčové utkání a očekáváme, že oba budou vstupovat do zápasu s maximální opatrností, protože inkasovaný gól by mohl být konec jejich s nadějí na postup. Můžeme tedy vidět, že jde také o záležitost s nízkým skóre.

Analýza zápasu Polsko – Argentina

Po šokující prohře se Saúdskou Arábií v prvním kole se Argentině podařilo porazit Mexiko, aby zůstala v boji o osmifinále. A i když ani proti Mexiku nebyli tak působiví, byli mnohem lepší a ukázali, proč jsou jedním z favoritů na to, aby došli v Kataru až do konce. Nyní však musí porazit také Polsko, pokud se chtějí dostat do vyřazovací fáze, nebo mohou doufat, že projdou s remízou, ale Saúdská Arábie a Mexiko by museli také remizovat. Jinak by Messi mohl ukončit svou kariéru v národním týmu vyřazením ve skupinových fázích.

Evropský tým má tendenci neproměňovat své šance. Tentokrát však mají jejich soupeři jeden z nejlepších týmů na světě a jejich zkušenosti z tohoto konkrétního turnaje jsou větší a přínosnější než zkušenosti Polska. Polsko zde však ani nepotřebuje vyhrát – může se dostat do další fáze remízou nebo dokonce prohrou, pokud neprohraje o více než dva góly a Saúdská Arábie a Mexiko skončí také remízou. Proto by Poláci mohli hrát hodně defenzivně, což by se jim proti tak silnému útoku, jako má Argentina, nemuselo vyplatit.

Sázky na zápas Polsko – Argentina (Fortuna)

Myslíme si, že Poláci gól nevstřelí. (1.83)

Výsledek v prvním poločase

Polsko – 7.30

Remíza – 2.28

Argentina – 2.00

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 1.78

Více než 2,5 – 2.08

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.21

Ne – 1.64

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.85

Ne – 1.92

Predikce na zápas Polsko – Argentina

Ani jeden z těchto týmů nás na tomto MS nepřesvědčil, ale oběma teď jde o postup. Polsko potřebuje remízu a Argentině by v případě remízy v druhém zápase také stačila remíza, ale nemůže se na ní spoléhat. Proto si myslíme, že Argentinci k zápasu přistoupí trpělivě jako v zápase proti Mexiku, kde se jim to v druhém poločase vyplatilo.

Často kladené otázky Polsko – Argentina tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 30.11. ve 20:00 na stadionu 974.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

