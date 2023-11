Plzeň – Záhřeb: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Plzeň má už téměř jistý postup ze skupiny Konferenční ligy. Ten by ztvrdila, kdyby znovu proti Záhřebu zvítězila nebo získala aspoň bod. Naše Plzeň – Záhřeb tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Plzeň – Záhřeb kurzy

Plzeň – Záhřeb tipy

Méně než 2,5 gólu

Plzeň se se svými ofenzivními výkony uklidnila hlavně kvůli zranění Durosinmiho. V posledních zápasech se moc přes tuto metu nedostávali a bylo to podobně v posledním zápase mezi těmito celky. Záhřeb na tom byl v posledních zápasech také stejně.

Neprohra Plzně

Myslíme si, že Plzeň tento zápas zvládne i doma. Je naladěna po posledním ligovém zápase a určitě by už chtěla zklidnit situaci ve skupině tím, že by si pojistila postup do jarní vyřazovací fáze Konferenční ligy.

Analýza zápasu Plzeň – Záhřeb

Plzeň

V posledním ligovém zápase proti Slavii to s Plzní nevypadalo dobře, ale bojovným výkonem to nakonec měli za všechny tři body po špatné aktivitě Slavie. Slávističtí šli do vedení ve 13. minutě po gólu Micka van Burena, ale poté si zápas prohráli slabou aktivitou, kterou ve druhém poločase dokázal hned dvakrát trestat Erik Jirka a získal pro VIktorii Plzeň cenné vítězství po špatných výsledcích. Plzeň byla ve druhé půli lepším celkem než Slavie, která vystřelila za druhý poločas jednou na bránu. Viktorii bude chybět Havel, Durosinmi a Vydra.

Záhřeb

Záhřeb výsledkově zklamal ve venkovním zápase proti outsiderovi ve Varaždinu. Dinamo vytvořilo hned 22 střel a jeho soupeř šest, ale ani to nestačilo na více než bod z tohoto zápasu. V první půli jsme viděli ještě poměrně vyrovnané utkání, ale ve druhé půli byl na hřišti spíše Záhřeb, který se však ke gólům neměl. První gól nám nabídl za Varaždin Droždek a vypadalo to, že stav 1:0 překvapivě vydrží až do konce. V samotném v závěru v poslední minutě však Záhřeb stihl ještě jednu akci a z té se za ně prosadil Emreli, který pro svůj tým vydřel aspoň bod. Dinamu bude v Plzni chybět Kacavenda a Stojkovič.

Často kladené otázky Plzeň – Záhřeb tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Plzeň – Záhřeb?

Zápas Plzeň – Záhřeb se bude hrát 9.11. v 18:45 v Plzni v Doosan Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Sport 1, kterou naleznete u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská Anastasios Sidiropoulos.

