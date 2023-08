Plzeň – Tobol: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Plzeň se po cestě do Kazachstánu vrací domu pro odvetu, kterou pokud zvládne, zahraje si Konferenční ligu, což je také její cíl pro tuto sezónu. V Tobolu zápas bez problému zvládli, což však výsledku neodpovídá. Naše Plzeň – Tobol tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Plzeň – Tobol kurzy

Plzeň – Tobol tipy

Výhra Plzně

Náš první tip pro zápas mezi Plzní a Tobolem Kostanay, je jasný a to je ten, že Plzeň doma s kazachstánským soupeřem zvítězí. Plzeňští první zápas vyhráli 2:1, ale v odvetě určitě nic nenechají náhodě a půjdou si doma pro postup.

Méně než 2,5 gólu

Na rozdíl od prvního vzájemného zápasu čekáme menší počet gólů a to maximálně dva. Plzeň si bude chtít výhru pohlídat, a proto si jí zajistí maximálně dvěma góly. Tobolu však zároveň nějaké velké šance nedovolí.

Analýza zápasu Plzeň – Tobol

Plzeň

Plzeň si o víkendu mohla odpočinout, protože její zápas s Mladou Boleslaví byl přesunut na jiné datum a jejím posledním zápasem tak byl zápas právě proti Tobolu, od kterého mohla Plzeň odpočívat. Listina zraněných hráčů je však stále docela rozsáhla. Chybět plzeňským bude stále Milan Havel, Luděk Pernica a Jan Sýkora, kteří zápas budou muset vynechat kvůli zranění. Vrátit by se do sestavy mohl po zranění Matěj Vydra.

Tobol

Tobolu se v lize dlouhodobě nedaří a špatnou formu potvrdil i v posledním zápase s Ordabasy, kdy nevstřelil ani gól. Kostanay se postupně tabulkou propadá a v kazašské Premier League se momentálně nachází na šesté příčce s tím, že už v lize přes měsíc nevyhrál. Proti prvnímu Ordabasy sice nevstřelil Tobol ani gól, ale i tak to stačilo při bezgólové remíze aspoň na remízu, což je z takového zápasu solidní výsledek proti lídrovi tabulky. O absencích Tobolu žádné informace nemáme, takže by měl do Plzně přijet v nejlepší sestavě.

Často kladené otázky Plzeň – Tobol tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Plzeň – Tobol?

Zápas Plzeň – Tobol se bude hrát 31.8. ve 19:00 v Plzni v Doosan Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas bude vést Matej Jug.

