Plzeň – Slovácko tipy na Fortuna:Ligu

Plzeň čeká první domácí zápas ve skupině o titul. Pokud ho nezvládne přijde i o minimální šanci na titul, kterou teď má. Slovácku jde naopak o poháry, protože bojuje o poslední pozici, která poháry zajišťuje. Naše Plzeň – Slovácko tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Plzeň – Slovácko tipy

Více než 2,5 gólu

Myslíme si, že v zápase Plzně se Slováckem padnou minimálně tři góly. Bylo tomu tak v posledních sedmi z osmi zápasů. U zápasů Plzně tomu bylo ve čtyřech z pěti zápasů. U Slovácka méně, ale myslíme si, že v tomto uvidíme aspoň tři góly.

Oba týmy vstřelí gól

U Plzně padly góly na obou stranách v osmi z deseti zápasů. U Slovácka ve třech z posledních pěti. Pokud v tomto zápase padnou tři gól, jak jsme uvedli v první predikci, tak uvidíme góly od obou týmů, což je u takového důležitého zápasu hodně pravděpodobné.

Analýza zápasu Plzeň – Slovácko

Plzeň

Plzeň v posledním zápase pouze remizovala s Teplicemi, když většinu druhé půle prohrávala 0:1. V 50. šly Teplice do vedení a až v závěru dokázal srovnat Chorý pět minut před koncem. Plzeň byla lepší, ale dostala lekci z produktivity. Pro zápase se Slováckem se bude muset dopředu zlepšit. Viktorka jde do zápasu se Slováckem bez Buchy, Jemelky, Pernici a Pilaře.

Slovácko

Slovácko porazilo v posledním zápase základní části Zbrojovku a bylo podobně jako Plzeň lepším týmem než soupeř. V zápase vstřelili pouze jeden gól, ale na výhru to stačilo. Proti Plzni to bude vyrovnaný zápas a s takovým výkonem by to nemuselo být vůbec špatné. Slovácku bude na důležitý zápas s Plzní chybět pouze Kohút.

Poslední vzájemné zápasy

19.2. 2023 | Slovácko 2:0 Plzeň

31.8. 2022 | Plzeň 3:0 Slovácko

24.4. 2022 | Plzeň 3:1 Slovácko

5.12. 2021 | Slovácko 1:2 Plzeň

8.8. 2021 | Plzeň 2:1 Slovácko

Často kladené otázky Plzeň – Slovácko tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Plzeň – Slovácko?

Zápas Plzeň – Slovácko se bude hrát 6.5. v 18:00 V Doosan Aréně.

Kde můžu sledovat zápas Plzeň – Slovácko?

Zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou si lze předplatit u O2.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Plzeň je v tabulce Fortuna:Ligy třetí a na druhou Slavii ztrácí devět bodů, ale třetí místo a poháry má téměř jisté. Slovácko je páté a na pohárové Bohemians na čtvrtém místě ztrácí pouze dva body.

