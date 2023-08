Plzeň – Olomouc tipy na Fortuna:Ligu

Jedním z důležitých zápasů tohoto víkendu bude souboj o třetí místo mezi Plzní a Sigmou Olomouc, která se bude snažit od Plzně v tabulce oddálit, i když to pro ní bude opravdu složitý zápas. Naše Plzeň – Olomouc tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Plzeň – Olomouc kurzy

Plzeň – Olomouc tipy

Oba týmy vstřelí gól

Poslední vzájemné duely těchto celků byly poměrně gólové a hned čtyřikrát z posledních pěti zápasů padly branky na obou stranách hřiště a my si myslíme, že to splní i tento zápas a že se gólově prosadí oba týmy.

Více než 2,5 gólu

Plzeň se už z útočné krize dostala a prosazovala se solidně v každém z posledních zápasů. V posledních pěti zápasech hned čtyřikrát viděla aspoň tři góly. U Olomouce to pak bylo sedmkrát v posledních devíti utkáních.

Analýza zápasu Plzeň – Olomouc

Plzeň

Plzeňští svůj poslední zápas odehráli na Maltě a tento zápas pro ně znamenal postup do čtvrtého předkola Konferenční ligy, kde se utká s Tobolem. V tomto zápase byla znovu dle očekávaní lepší, stejně jako v prvním zápase, a znovu zvítězila. V prvním poločase šly týmy do kabiny za bezgólového stavu 0:0, ale hned v první minutě druhé půle se prosadil Ibrahim Traoré a poté se k němu přidal ještě Adam Vlkanova. Dohromady tak Plzeň vyhrála 6:0 a snadno postupuje dále za dalším soupeřem, kterého by měla zvládnout. Plzni bude doma proti Olomouci chybět Havel, Pernica, Řezník, Sýkora a Vydra.

Olomouc

Olomouci se doma znova dařilo a vyhrála tam už třetí zápas, ale tentokrát s mírným trápením. V prvním poločase udržely Teplice bezgólový stav, ale to se jim už v druhé půli nedařilo. Brzo se totiž prosadil Vodháněl. Teplice o pár minut později srovnaly, když se prosadil Krsmanović, ale tento gól pak vlastním gólem o minutu později zazdil Chaloupek a Olomouc tak získala těsnou výhru 2:1 nad Teplicemi. Sigma do Plzně jede bez Stoppena, Křišťála, Slámy, Růska a Zifčáka.

Často kladené otázky Plzeň – Olomouc tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 20.8. v 15:00 v Plzni v Doosan Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou najdete u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Ondřej Berka.

