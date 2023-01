Plzeň – Hradec Králové tipy na Fortuna:Ligu

Po více než dvou měsících se vrací nejvyšší česká soutěž. O víkendech nás čeká hned osm zápasů, ale my si rozebereme tento. Plzeň se bude snažit obhájit titul z minulé sezóny, k čemuž má z prvního místa skvělou pozici. Naopak Hradec Králové, který dost fanoušků a expertů očekávalo na sestup, bojuje o pohárové příčky. Naše Plzeň – Hradec Králové tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Plzeň – Hradec králové tipy

Méně než 2,5 gólu

Oba týmy jsou na tom v obraně skvěle. Plzeň má nejlepší obranu v lize, protože po 16 zápasech obdržela pouhých deset gólů. Hradec má pátou nejlepší obranu v lize a gólů obdržel 19. Plzeň na tom do útoku není špatně, ale za Slavii daleko zaostává. Naopak Hradci to moc dopředu nejde a spíše se spoléhá na pevnou obranu, proto si myslíme, že v tomto zápase uvidíme méně než tři góly.

Remíza v poločase

Myslíme si, že se zápas mezi těmito týmy rozhodne až v druhé půli. Oba do zápasu půjdou opatrně. Přece jen, je to první soutěžní zápas od listopadu, oba týmy si ho nechtějí nechat ujít a zároveň neví, co od sebe očekávat.

Analýza zápasu Plzeň – Hradec Králové

Plzeň

Plzni se v podzimní přípravě dařilo a ani jeden ze čtyř zápasů neprohrála. Poslední přátelský zápas odehrála minulý týden proti Molde, který vyhrála 2:0. Všechny góly v tomto zápase vstřelil Tomáš Chorý, který je v dobré formě a v tabulce střelců je druhý. Plzni bude na první jarní zápas chybět Jan Kliment a Mohamed Tijani, kteří mají problémy se svaly. Nejspíš bude chybět také nová posila, Matěj Vydra, kterému chybí zápasová praxe.

Hradec Králové

Hradci se v poslední době moc nedaří. Tři zápasy před reprezentační pauzou prohrál a v přípravě to také nebylo nejlepší. V Tipsport lize prohrál všechny tři zápasy a přátelské zápasy vyhrál dva ze čtyř proti slabším soupeřům. Na zápas proti Plzni má Hradec velký seznam absencí. Bude mu chybět hned pět hráčů. Jakub Kučera, Daniel Vašulín, Filip Kubala, Jakub Rada a Ondřej Ševčík. Toto je seznam zraněných hráčů, kteří do zápasů s první Plzní nenastoupí.

Poslední vzájemné zápasy

13.8. 2022 | Hradec Králové 1:2 Plzeň

11.5. 2022 | Hradec Králové 0:2 Plzeň

6.2. 2022 | Plzeň 1:0 Hradec Králové

29.8. 2021 | Hradec Králové 1:0 Plzeň

2.3. 2021 | Plzeň 3:1 Hradec Králové

Často kladené otázky Plzeň – Hradec Králové tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 28.1. v 15:00 v Doosan Aréně.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou si v Česku můžete předplatit u O2 TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

