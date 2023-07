Plzeň – Hradec Králové tipy na Fortuna:Ligu

Sezóna teprve začala a Plzeň už předvedla dva špatné výsledky, které mohou její fanoušky znepokojovat. Hradec také v prvním kole nic moc nepředvedl, ale měl absolutně jiného soupeře, který se s Teplicemi nedá srovnávat. Naše Plzeň – Hradec Králové tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Plzeň – Hradec Králové kurzy

Plzeň – Hradec Králové tipy

Méně než 2,5 gólu

Oba týmy v přípravě střílely góly, ale v soutěžních zápasech jsou oba dopředu jalové. Hradec ani Plzeň ve svém prvním ligovém zápase nevstřelili gól, což vzhledem k tomu, že hráli Hradečtí se Slavií, není směrodatné. Plzeň však hrála s Teplicemi a poté v druhém předkole Konferenční Ligy s Dritou, který skončil 0:0 a Plzeň se znovu nedokázala prosadit ani proti soupeři z Kosova.

Remíza v poločase

Naším druhým tipem je, že uvidíme v prvním poločase remízu. Oba týmy ještě nejsou rozehrány do své nejlepší formy a v tomto zápase by to mohlo jít po špatném začátku vidět. Za nás se u tohoto zápasu rozhodne až v druhé půli. V první budeme na akce jen čekat.

Analýza zápasu Plzeň – Hradec Králové

Plzeň

Plzeňští začínali svou ligovou sezónu venkovním zápasem v Teplicích. Byli velkými favority s velkým očekáváním, ale zklamali. V Teplicích nedokázali vstřelit ani gól a na bránu vystřelili pouze dvakrát. Stejný počet střel si vytvořily i Teplice, ale těm to na jeden gól a výhru 1:0 stačilo. Jediný gól zápasu vstřelil z penalty Daniel Trubač v prvním poločase. Plzeň jde do druhého kola bez Havla, Pernici, Čiháka a Cadua.

Hradec Králové

Hradečtí dostali velmi těžký los. V prvním kole hráli se Slavii v Edenu, druhé kolo je čeká proti Plzni v Doosan Aréně. První kolo prohrál Hradec Králové 0:2 po gólech van Burena a Mojmíra Chytila. Slavie byla podle očekávání lepším celkem a výhru si zasloužila. Hradec jde do dalšího těžkého zápasu bez dvou hráčů. Proti Plzni se bude muset obejít bez Harazima a Smrže.

Často kladené otázky Plzeň – Hradec Králové tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Plzeň – Hradec Králové?

Tento zápas se bude hrát 30.7. v 18:00 v Plzni v Doosan Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas mezi Plzni a Hradcem můžete sledovat na stanici O2 TV Fotbal, která je dostupná u O2TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Jan Machálek.

