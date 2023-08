Plzeň – Gzira tipy na Konferenční ligu

Plzeň dokázala s pár problémy dojít do třetího předkola Konferenční ligy a teď jí čeká zápas se soupeřem z Malty. Gzira je po kosovské Dritě další povinností pro Plzeň a los jí opravdu přál. Naše Plzeň – Gzira tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Plzeň – Gzira kurzy

Plzeň – Gzira tipy

Výhra Plzně

U tohoto zápasu Plzeň nemůže jinak. Gzira je na papíře ještě mnohem slabší, než Drita, a tento zápas musí být pro Plzeň absolutní povinností bez jakýchkoliv výmluv. Jen se podívejte na kurzy, které jsou u Plzně skoro na rovné 1.00. Plzeň sice do začátku sezóny měla své problémy, ale další ostudu si zde nesmí dovolit.

Více než 1,5 gólu Plzně

Plzeň je velkým favoritem tohoto zápasu, ale aby vyhrála, musí střílet góly. Myslíme si, že doma od ní uvidíme aspoň dva, i když se to minule nepovedlo. Teď hraje proti slabšímu soupeři, navíc už je více rozehraná, než byla dva týdny zpět.

Analýza zápasu Plzeň – Gzira

Plzeň

Plzni se v minulém ligovém zápase podařilo získat první výhru v nové ligové sezóně a byl z toho také poměrně dobrý výkon, za který se nemusí stydět, jako za ty předešlé. Plzeň hrála doma s Baníkem Ostrava a ten dokázala porazit i díky dobré efektivitě, která v předešlých zápasech chyběla. Už v 19. minutě otevřel skóre Pavel Bucha, a pak jsme v nastavení viděli hned dvě penalty. První proměnil Tomáš Chorý, a poté na druhé straně v 45+4′ Matěj Šín. V poločase tak 2:1 pro Plzeň. Vítězný gól jsme pak viděli v 77. minutě od Ibrahmia Traorého a to už byl pro Baník konec. Plzni bude pro tento zápas chybět Havel, Pernica a Vydra.

Gzira

Na Maltě ještě ligová sezóna nezačala, ale Gzira United už měla čas se aspoň představit v předkolech Konferenční ligy, protože v těch je už od prvního předkola. Vyřadila oba své soupeře a to hrála spíše s favority. V tom prvním dvojzápase prvně Glentoran, se kterým penaltový rozstřel došel až do neskutečné 14. série pokutových kopů. Proti Dudelange dvojzápas skončil sice prohrou, ale postupem. Dudelange bylo lepší a vystřelilo hned 28x ve druhém zápase, ale ani výhra na postup nestačila, protože v prvním zápase prohráli o dva góly. To je zatím docela zajímavá cesta, uvidíme jak si poradí s plzeňskou Viktorkou.

Často kladené otázky Plzeň – Gzira tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Plzeň – Gzira?

Zápas mezi Plzní a Gzirou se bude hrát 10.8. v 19:00 v Plzni v Doosan Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Vilhjálmur Thórarinsson.

