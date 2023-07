Plzeň – Drita tipy na Konferenční Ligu

Plzeň se po nevydařeném vstupu do ligy, kdy prohrála s outsiderem v Teplicích, musí vzpamatovat před důležitým zápasem ve druhém předkole Konferenční ligy. Pro kosovskou Dritu je to teprve první zápas v nové sezóně, takže Plzeň nemůže odhadovat, jak na tom momentálně je. Naše Plzeň – Drita tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Plzeň – Drita kurzy

Plzeň – Drita tipy

Výhra Plzně

Plzeň si udělala v prvním kole Fortuna:Ligy ostudu, když prohrála s Teplicemi. 0:1 venku v prvním kole s outsiderem je velkým problémem před Konferenční ligou, ale tam jim los docela přál. Kosovská Drita je opravdu slabým soupeřem, a pokud se tady Plzeň zasekne, ještě k tomu v domácím prostředí, bude to velkým překvapením. Drita ve své lize skončila druhá, ale kosovskou ligu nemůžeme porovnávat s tou naší.

Více než 2,5 gólu

Také si myslíme, že v tomto zápase uvidíme aspoň tři góly. Plzeň sice žádný gól v prvním kole nevstřelila, ale myslíme si, že se jí doma proti kosovskému soupeři podaří nějaké ty góly vstřelit. Drita už pět zápasů v řadě neudržela čisté konto a Plzeň je papírově mnohem lepším týmem, než Drita.

Analýza zápasu Plzeň – Drita

Plzeň

Jak jsme již řekli, Plzni se první zápas nové sezóny vůbec nevydařil. Teď jde do zápasu proti slabšímu soupeři, než jsou dokonce Teplice. Evropský los jí přál, a pokud postoupí Plzeň do dalšího předkola, dostane další lehké soupeře. Plzeň by už do zápasu s Dritou neměla mít problém s nějakými většími absencemi, takže si myslíme, že tento zápas už zvládne.

Drita

Pro Dritu je tento zápas prvním v sezóně 2023/24, takže neměla v poslední době žádné výsledky a rozehraná mimo ligu také nebude, protože jí ještě nezačala. Do zápasu proti Plzni půjde tak trochu “naslepo”. Podle naších informací by ani Drita neměla mít nějaké problémy se zraněními, ale proti Plzni to bude mít těžké i s nejlepší jedenáctkou.

Často kladené otázky Plzeň – Drita tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Zápas Plzeň – Drita se bude hrát 27.7. v 19:00 v Doosan Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, která je dostupná u O2TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Henrik Nalbandyan.

