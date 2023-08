Plzeň – Baník tipy na Fortuna:Ligu

Také v neděli na nás v nejvyšší české soutěži čekají další zajímavé zápasy. Jedním z nich bude možná šlágr kola mezi Plzní a Baníkem, dvěma týmy, kterým začátek sezóny nevyšel. Naše Plzeň – Baník tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Plzeň – Baník kurzy

Plzeň – Baník tipy

Méně než 2,5 gólu

V prvních dvou kolech jsme mohli vidět, že má Plzeň i Baník problém vstřelit góly. Plzeň za oba kola vstřelila pouze jeden gól. Baník je v této statistice stejný. Proto si myslíme, že v tomto zápase uvidíme maximálně dva góly. V posledních pěti zápasech Baníku jsme čtyřikrát viděli maximálně dva góly. U Plzně ve třech.

Oba týmy vstřelí gól – Ne

Naším druhým tipem je, že jeden z těchto týmů odejde ze zápasu s prázdnou. Vidíme to na nějaký malý výsledek buď 1:0 nebo klidně znovu pro Baník 0:0. Ostravští se dostávají do šancí, ale mojí problém se zakončením, kdy i v tutovkách do brány balón nedostanou.

Analýza zápasu Plzeň – Baník

Plzeň

Výhra pro Plzeň byla v posledním ligovém zápase opravdu blízko, ale doma s Hradcem nakonec pouze remizovala. Plzeň byla na hřišti o něco lepším týmem, což v 81. minutě zúročil Lukáš Hejda, který poslal Plzeň do vedení. Už to pro plzeňské vypadalo dobře se třemi body, ty však nepřišly. Prvně hradečtí v 87. neproměnili penaltu, kterou netrefil Vašulín, ale poté v nastavení, v poslední minutě zápasu, se k hlavičce dostala nová posila Ondřej Šašinka, který dotlačil balón do brány při poslední akci zápasu. Plzeň jde po dalším fiasku do zápasu s Baníkem bez Havla, Pernici a Čiháka.

Baník

Baník odehrál první letošní domácí zápas proti Slovácku, ale ke třem bodům to znovu nevedlo. Ostravští sice hráli lépe, než v prvním kole v Liberci, ale ke gólům to nevedlo. Tento zápas až na pár šancí moc nepředvedl a fanoušci sledovali bezgólovou remízu Baníku se Slováckem. Baník pojede do Plzně bez Bitriho, který dostal červenou, Fadaira, Klímy a Miškoviče, kteří jsou zranění.

Často kladené otázky Plzeň – Baník tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Plzeň – Baník?

Zápas mezi Plzní a Baníkem se bude hrát 6.8. ve 15:00 v Plzni v Doosan aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas Sparta – Pardubice můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Dominik Starý.

