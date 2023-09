Plzeň – Ballkani: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Jediný český tým, který se představí v letošní sezóně Konferenční ligy, je Viktoria Plzeň. Ta měla znovu poměrné štěstí na los a v prvním zápase se utká s Ballkani. Dále Viktorku ve skupině C čeká Astana a Dinamo Záhřeb. Naše Plzeň – Ballkani tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Plzeň – Ballkani kurzy

Plzeň – Ballkani tipy

Výhra Plzně

Naším prvním a trochu jasným tipem pro zápas Plzně s Ballkani je, že doma Plzeň neztratí ani bod a se svým kosovským soupeřem si poradí docela snadno. Plzeň neprohrála už 12 zápasů v řadě, čímž se Ballkani chlubit rozhodně nemůže.

Více než 2,5 gólu

Také věříme, že v tomto zápase uvidíme velký počet gólů. Plzeň se ve svém posledním zápase se Zlínem rozstřílela a my čekáme, že střeleckou formu neztratí.

Analýza zápasu Plzeň – Ballkani

Plzeň

Plzeň ve svém posledním ligovém zápase neskutečně zválcovala poslední Zlín, když na zlínské Letné nasázela hned sedm branek. Už ve čtvrté minutě otevřel skóre Chorý a hned na to obdržel červenou kartu zlínský Černin. Poté zvýšil na 2:0 Šulc a Zlín dokázal v deseti odpovědět, když snížil Vukadinović to však bylo od Zlína vše a o minutu později byl rozdíl znovu dvougólový po druhém gólu Šulce. Dále už to byla jen show Plzně s dalšími čtyřmi góly a vysokou výhrou 7:1, která se tak často v naší lize nevidí. Plzni bude doma chybět Havel a Pernica.

Ballkani

Ballkani se nevydařil ligový zápas s Dukagjini a s předposledním týmem celé ligy pouze remizoval 1:1. Pro Ballkani to byla první ztráta v této sezóně. Jen pro představu, Dukagjini už od 20.7. nevyhrál, takže Ballkani bylo opravdu favoritem a teď je čeká mnohem těžší soupeř v podobě Viktorky Plzeň. Nemáme žádné informace o sestavě a absencích Ballkani, ale Plzeňští by tento zápas rozhodně neměli podcenit, jako se už několikrát stalo.

Často kladené otázky Plzeň – Ballkani tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Plzeň – Ballkani?

Zápas Plzeň – Ballkani se bude hrát 21.9. ve 21:00 v Plzni v Doosan Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Sport 1, kterou můžete najít u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas povede Damian Sylwestrzak.

