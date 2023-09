Osasuna – Atlético: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Atlético má po povedeném derby o Madrid znovu možnost dotáhnout se na rozdíl tří bodů od čela tabulky. Zdarma jim to však určitě nedá domácí Osasuna, která od nich nemá v tabulce zas tak daleko. Naše Osasuna – Atlético tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Osasuna – Atlético kurzy

Osasuna – Atlético tipy

Výhra Atlética

Atléticu se dlouhodobě s Osasunou daří a vyhrálo s ní už deset zápasů v řadě. Osasuna je navíc ve špatné formě a nevyhrála již čtyři zápasy v řadě. Na Atlético je navíc poměrně vysoký kurz, který se vyplatí zkusit i v případě neúspěchu.

Více než 2,5 gólu

Tyto zápasy bývají navíc poměrně gólové. Posledních sedm vzájemných utkání mezi Osasunou a Atléticem hned pětkrát nabídlo aspoň tři góly v zápase. Tuto statistiku jsme také viděl pětkrát v posledních šesti zápasech Osasuny.

Analýza zápasu Osasuna – Atlético

Osasuna

Osasuně se v lize momentálně nedaří a na výhru už čeká téměř měsíc. V posledním domácím zápase se Sevillou byla Osasuna mírným favoritem, ale tuto roli tak úplně nenaplnila. Zápas byl velmi vyrovnaný, ale pro fanouška určitě také hodně nudný, jak to už často v zápasech nejvyšší španělské soutěže občas bývá. Viděli jsme v tomto utkání pouhých pět střel na bránu a z toho dvě byly z kopaček hráčů Osasuny, ale gól nepřinesla ani jedna a sledovali jsme tak bezgólovou remízu. Osasuna jde do těžkého zápasu bez Garcii, Brašanace a Moncayoly.

Atlético

Atlético nezačalo nějak skvěle ligovou sezónu, ale vyšel mu jeden z největších ligových zápasů podzimu, když po více než roce porazil svého největšího městského rivala. Real byl možná lepším týmem, ale prohrál si zápas zaspaným startem, když už v 18. minutě Atlético vedlo 2:0 po gólech Moraty a Griezmanna. Do poločasu Real snížil zásluhou Toniho Kroose, ale to bylo vše na co se zmohli. Start druhého poločasu znovu líp vyšel Atléticu a už v jeho první minutě znovu navýšilo své vedení vítězným gólem znovu od Moraty. Atlético bude po skvělém derby hrát proti Osasuně bez Soyunca, Barriose, Lemara a de Paula.

Často kladené otázky Osasuna – Atlético tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Osasuna – Atlético?

Zápas Osasuna – Atlético se bude hrát 28.9. ve 21:30 Pamploně na stadionu El Sadar.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas povede rozhodčí Juan Martinez Munuera.

