Olomouc – Slovácko: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

V české nejvyšší soutěži nás čeká přímý souboj o třetí místo v tabulce. Olomouc ani Slovácko nejsou v nejlepší formě, ale o to lepší by tento zápas mohl být. Naše Olomouc – Slovácko tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Olomouc – Slovácko kurzy

Olomouc – Slovácko tipy

Méně než 2,5 gólu

Oba týmy v poslední době nestřílí velký počet branek. U Olomouce jsme v posledních sedmi zápasech hned pětkrát viděli maximálně dvě branky. U Slovácka to pak bylo šestkrát. Celkově to tak je také ve vzájemných utkáních.

Neprohra Olomouce

Olomouc na Slovácko umí a vyhrál s ním poslední venkovní zápas. Olomouc navíc tento zápas hraje doma a tam nemá vůbec špatnou bilanci. Slovácku se sice dařilo v posledních utkáních se silnými soupeři, ale tentokrát narazí.

Analýza zápasu Olomouc – Slovácko

Olomouc

Olomouc svůj poslední zápas odehrála venku. Hrála s Karvinou a povinnost velela vyhrát. Už v sedmé minutě tomu napověděl Lukáš Juliš, když svůj tým poslal do vedení. Karviná nehrála zle, ale Olomouc až do půle udržela vedení. Hned na startu druhé půle na zasněžené ploše přidal svou druhou branku Juliš a stal se tak nejlepším střelcem v letošní sezóně FORTUNA:LIGY. Na Městském stadionu v Karviné už byly podmínky opravdu složité, a tak jsme moc fotbalu až do závěru neviděli. Zápas tak skončil 2:0 v prospěch Sigmy a ta se tak vyšvihla těsně za Slovácko. Sigmě bude chybět Kramář, Vodháněl a Růsek.

Slovácko

Slovácko o víkendu naposledy hrálo doma a předvedlo skvělý výkon proti rozjetému Baníku. Slovácko nechalo svého soupeře za celý zápas vystřelit pouze jednou a výhra je tak absolutně zasloužená. Z dobré aktivity těžili už ve 29. minutě, když se trefil Havlík. Do poločasu už jsme branku neviděli, ale Slovácko bylo po většinu času lepším celkem. Ve druhém poločase to byl podobný obrázek. Na druhou a poslední branku jsme museli čekat až hluboko do druhé půle, ale nakonec jsme se dočkali a v 71. minutě přidal na konečných 2:0 Cicilia. Slovácko bude venku v Olomouci bez Břečky.

Často kladené otázky Olomouc – Slovácko tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 2.12. v 15:00 v Olomouci na Androvu stadionu.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci O2 TV Fotbal, kterou můžete nalézt u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Michael Kvítek.