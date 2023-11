Olomouc – Slavie: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Olomouc se pokusí v domácím zápase zvrátit špatnou bilanci z posledních zápasů. Nebude to mít vůbec lehké, protože proti ní nastoupí Slavie, která cílí na návrat na vrchol tabulky. Naše Olomouc – Slavie tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Olomouc – Slavie kurzy

Olomouc – Slavie tipy

Výhra Slavie

Za nás je výhra Slavie v tomto zápase poměrně jistotou vzhledem k jejich formě v Evropě i v lize, kde to taky není špatné. Bereme ohled i na formu Olomouce, které se nedaří, když třikrát v řadě nedostala ze zápasů s outsidery více než bod.

Méně než 2,5 gólu

Oba týmy nestřílejí velký počet gólů. Čekáme beton Sigmy a rozhodnutí Slavie po jednom nebo dvou gólech. Nevidíme pravděpodobné, že by se Olomouc měla dostat k nějakému velkému počtu šancí.

Analýza zápasu Olomouc – Slavie

Olomouc

Olomouci se nedařilo ani v posledním zápase, kdy se potřetí v řadě utkali s týmem ze sestupové skupiny. Potřetí v řadě z toho totiž nebyly tři body a se 14. Jabloncem to bylo zaviněno slabou ofenzivní činností. Jablonci vyšel start, když se trefil Štěpánek. Od té doby jsme jablonecké už v šestnáctce Sigmy skoro neviděli. Ta dokázala ještě do poločasu srovnat díky Julišovi. Tento gól byl však posledním v zápase a Sigmě se nepodařilo dobít defenzivní blok Jablonce, který tak slaví aspoň bod v boji o udržení v lize. Pro Sigmu to je série špatných zápasů, která jí postupně připravuje o Evropu. Olomouci bude na těžkého soupeře chybět Trefil a Kramář.

Slavie

Slavii měla týden prodloužený o Evropskou ligu. V lize se jí nedařilo, když po špatné druhé půli zaslouženě prohrála 1:2 po dvou gólech Jirky. Slavie vedla a byla lepší, ale pouze v první pětačtyřiceti minutovce. Pak si o čtyři dny později zpravila chuť v Evropské lize, kdy Římu po dvou týdnech dokázala vrátit porážku a zajistila si účast v Evropě i na jarní část. Slavie statistiky Řím přejela a obrana nic velikánovi z Itálie nedovolila. Tato činnost získala své ovoce v druhé půli, kdy se na jejím startu trefil Jurečka a pak patnáct minut před koncem ukončil zápas Masopust vítězným gólem. Slavie do Olomouce jede bez Juráska a Pecha.

Často kladené otázky Olomouc – Slavie tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Olomouc – Slavie?

Zápas Olomouc – Slavie se bude hrát 12.11. v 18:00 v Olomouci na Andrově stadionu

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici O2TV Fotbal, kterou naleznete u O2TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská Stanislav Volek.

