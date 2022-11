Nizozemsko – Katar tipy na Mistrovství světa 2022

Druhým zápasem na programu v úterý je duel mezi Nizozemskem a domácím Katarem v skupině A na MS 2022 v Kataru.

Nizozemsko Katar tipy na zápas

Nizozemsko mírně zaváhalo v zápase proti Ekvádoru, ale pořád je na čele skupiny A. Jestli se mu povede vyhrát nad domácím outsiderem, tak postupí do vyřazovacích fází z lepšího prvního místa. Kurzy na zápas proti Kataru jsou jednoznačně na jeho straně.

Katar se zapíše do historie jako nejslabší organizátor MS v historii, jelikož prohrál zatím oba zápasy, a aby vyhrál v zápase proti Nizozemsku, tak by se musel stát zázrak. Kurzy na jeho výhru by tak nemohli být vyšší.

Analýza zápasu Nizozemsko – Katar

Nizozemsko má jednu z nejlehčích skupin, takže průběžná vedoucí pozice ve skupině A není žádným velkým úspěchem. Naposledy kdy Nizozemsko figurovalo na MS ve fotbale, tak obsadili třetí místo, proto od něj máme velké očekávání. S tím co zatím předvedlo, se mu sice povede postoupit ze skupiny, ale na šampionátu pravděpodobně skončí v osmifinále nebo čtvrtfinále. Nizozemci vsadí na formaci 3-4-1-2, která pro jejich styl hry funguje. V bráně bude Noppert, v obraně Van Dijkk, Ake a Timber, v záloze de Jong, Blind a Berguis. V útoku bude figurovat Memphis a Bergwijn.

Katar do svého posledního zápasu na domácím šampionátu nastoupí pravděpodobně ve formaci 3-5-2. Před domácimi fanoušky se představí Barsham v bráně, Miguel, Khoukhi, Hassan v obraně, Mohammad, Hatem, Madibo, Al-Haydos a Ahmed v záloze a Ali a Muntari v útoku. Bude to poslední příležitost jak se důstojně rozloučit s MS ve fotbale, takže budou muset ze sebe vydat všechno. I když se již zapsali do historie v negativním světle, dobrý výkon proti Nizozemsku by Kataru alespoň zachránil čest. Fotbalový talent se prostě koupit nedá.

Sázky na zápas Nizozemsko – Katar (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 2.60

Více než 2.5 – 1.53

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.25

Ne – 1.62

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.47

Ne – 2.62

Poslední vzájemné zápasy

Taky pro Nizozemsko a Katar to bude zápasová premiéra. Zatím se v histórii MS tyto dva kluby ještě nesetkali, takže v úterý se započne jejich vzájemná statistika. Právě z ní budeme do příštích zápasů vždy vycházet.

Nizozemsko – Katar MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Když budete mít chuť a budete se chtít podívat na tento zápas v živém přenosu, tak doporučujeme sáhnout po vysílání na Nova ACTION. Česká Televize totiž v tom čase vysílá druhý zápas skupiny A mezi Ekvádorem a Senegalem, ve kterém se rozhodne o druhém postupujícím ze skupiny A. Taky se nabízí přenos v sázkových kancelářích, kde je al nutné mít uzavřenou sázku, takže je spíš určen pro vášnivé hráče. Zápas je na programu v úterý 29. 11. 2022 odpoledne v 16:00.

Často kladené otázky

Kde se bude toto utkání hrát?

Duel mezi Nizozemskem a Katarem v skupině A se hraje v úterý odpoledne na Al Bayt Stadium, který byl otevřen v listopadu minulého roku a má kapacitu pro až 68 895 diváků.

Kde si můžu na toto utkání vsadit?

Jestli budete mít chuť si tento zápas o něco víc okořenit, tak doporučujeme využít služeb jedné z ověřených sázkových kanceláří, na které se můžete spolehnout – patří mezi ně SynotTip, Fortuna a Betano.

Koho v utkání Nizozemsko Katar tipy favorizují?

Jednoznačným favoritem v tomto zápase v skupině A je Nizozemsko.