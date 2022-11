Nizozemsko – Ekvádor tipy na Mistrovství světa 2022

Zatímco od Nizozemska se očekává, že se dostane do čela skupiny A a relativně snadno se kvalifikuje do vyřazovací fáze, tak od Ekvádoru se očekává, že bude se Senegalem bojovat o druhé místo. Ekvádor má několik slušných hráčů, ale celková síla jejich týmu naznačuje, že to v Kataru pravděpodobně moc daleko nedotáhnou. Nizozemsko má spoustu kvality a hraje otevřený útočný fotbal. Naše Nizozemsko – Ekvádor tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Nizozemsko – Ekvádor tipy

Nizozemsko začalo svou cestu na mistrovství světa 2022 vítězně, ale proti Senegalu nebylo příliš působivé a mělo štěstí, že si zajistilo 3 body. Van Gaalovi muži budou muset být lepší, pokud se chtějí dostat do posledních fází tohoto turnaje, ale postup ze skupiny vypadá jako formalita. Jihoameričané porazili Katar snadno, ale to by měl každý tým na letošním MS. Očekáváme, že Nizozemci předvedou lepší výkon ve svém druhém zápase a Ekvádor bude muset předvést to nejlepší, aby se vyhnul porážce.

Analýza zápasu Nizozemsko – Ekvádor

Fotbalové fanoušky často zmátne, když se podívají na nizozemskou historii na mistrovství světa a uvědomí si, že tuto soutěž nikdy nevyhráli, přestože byli od 70. let v čele moderního fotbalu. Nizozemci se třikrát dostali do finále a pokaždé jim zůstala hořká pachuť porážky. Nizozemsko se naposledy dostalo do finále mistrovství světa v roce 2010 v Jižní Africe, kde vyhrálo každý ze svých úvodních 6 zápasů, ale finále se Španělskem nakonec prohráli 1:0. Ačkoli začali výhrou proti Senegalu, Nizozemsko nevypadalo nijak působivě a mohlo by mít s lepším týmem problémy.

Kromě několika hráčů Brightonu a útočníka Fenerbache Ennera Valencii nemá tento ekvádorský tým mnoho známých jmen, ale tvrdě pracuje a často se ukazuje jako tvrdý oříšek. Od roku 2002 se Ekvádor kvalifikoval na tři mistrovství světa v letech 2002, 2006 a 2014 a pouze jednou se mu podařilo dostat ze své skupiny. Při svém posledním vystoupení na mistrovství světa měl Ekvádor trochu smůlu, že se nekvalifikoval ze své skupiny poté, co získal vítězství a remízu ze svých tří zápasů. Ekvádor si však zajistil výhru, kterou potřeboval proti Kataru, a pokud by mohl získat bod ze zápasu s Nizozemskem, mohl by si zajistit kvalifikaci do vyřazovací fáze.

Sázky na zápas Nizozemsko – Ekvádor (Fortuna)

Myslíme si, že v prvním poločase padne více než 1,5 gólů. (3.00)

Výsledek v prvním poločase

Nizozemsko – 2.45

Remíza – 2.19

Ekvádor – 5.20

Kolik v zápase padne gólů?

Méně než 2,5 – 1.80

Více než 2,5 – 2.07

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.88

Ne – 1.90

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.81

Ne – 1.97

Predikce na zápas Nizozemsko – Ekvádor

Nizozemci sice proti Senegalu neoslovili, ale výhru nakonec z Afričanů vydolovali. My si myslíme, že pro ně bude zápas s Ekvádorem dost podobný. Tito soupeři jsou pro Evropany dost nepředvídatelní. Výhru si odvezou, ale bude to s odřenýma ušima.

Často kladené otázky Nizozemsko – Ekvádor tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 25.11. ve 17:00 na Mezinárodním stadionu.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici ČT Sport. Tato stanice odvysílá celkem 46 z 64 skupinových zápasů. Zbytek odvysílá stanice Nova. 14 z nich bude společně na Nově i na ČT Sport.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

