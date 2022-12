Nizozemsko – Argentina tipy na Mistrovství světa 2022

Druhý čtvrtfinálový zápas se bude hrát v pátek večer mezi Nizozemskem a Argentinou.

Nizozemsko Argentina tipy na zápas

Nizozemsko si v osmifinále hravě poradilo se Spojenými státy a ve čtvrtfinále jej čeká Argentina. Kurzy v tomto zápase se ale nepříklání na jeho stranu, i když to proti Argentině docela umí.

Argentina taky měla v osmifinále lehčího soupeře, kterým byla Argentina. Dokázala si s ní poradit bez větších problémů 2:1 a postoupit tak mezi 8 nejlepších. V zápase proti Nizozemsku jsou kurzy na její straně.

Analýza zápasu Nizozemsko – Argentina

Nizozemsko zcela jednoznačné ovládlo skupinu A, ze které dokázalo postoupit z prvního místa. Ve osmifinále jej tak čekalo slabší USA, se kterým si dle předpokladů poradilo. Teď jej ale čeká skutečná výzva, jelikož ve čtvrtfinále se utká s Argentinou. Nizozemsko je jeden z týmů, který je symbolem týmové hry. Nemá v sestavě žádná obrovská jména, i když o kvalitní hráče nemá nouzi. Důležité ale je, že všichni hráči Nizozemska jsou sehráni a všechno tak funguje tak jak má. Do zápasu proti Argentině, ve kterém půjde o vše, se proto rozhodli Nizozemci zvolit formaci 3-4-1-2, která jim bezvadně funguje. V bráně bude Noppert, v obraně před ním Timber, Van Dijk a Ake. V záloze figuruje trojice De Roon, Blind a De Jong. V útoku je Klaassen a na hrotě dvojice Depay a Gakpo.

Právě Gakpo zažil v posledním zápase gólovou odmlku, jelikož neskóroval. V zápase proti Argentině by určitě rád přišel opět k chuti.

Argentina měla již v základní skupině namále a téměř nepostoupila. Ale to, že mezi 8 nejlepších týmů patří, nám pak předvedla minulou sobotu proti Austrálii. S tou si poradilo 2:1 a probojovala se tak do čtvrtfinále. V něm jde opět o vše a proto by se ráda podívala do dalšího kola. I když jsou kurzy na její výhru lepší, historie říká něco jiného. Jihoamerická země na čele s Lionelem Messim by tak ráda došla co nejdál a na samém konci zvedala nad hlavu nejcennější fotbalovou trofej. Argentina tak pravděpodobně vsadí na formaci 4-3-3. V bráně bude Martinez, v obraně Romero, Molina, Acuna a Otamendi. V záloze hraje De Paul, Mac Allister a Fernandez. Útok tak patří trojici Di Maria, Messi a Alvarez.

Sázky na zápas Nizozemsko – Argentina

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.59

Více než 2.5 – 2.42

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 1.98

Ne – 1.80

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 2.06

Ne – 1.74

Poslední vzájemné zápasy

Nizozemsko se s Argentinou utká již po osmé v historii velkých šampionátů. Nizozemsko dokázalo vyhrát až 3 z těchto zápasů, zatím co Argentina jenom jeden. Remíza se ve vzájemných utkáních zrodila celkově 3x.

23. 4. 2020 | Nizozemsko – Argentina 0:0

9. 7. 2014 | Nizozemsko – Argentina 0:0

21. 6. 2006 | Nizozemsko – Argentina 0:0

12. 2. 2003 | Nizozemsko – Argentina 1:0

4. 7. 1998 | Nizozemsko – Argentina 2:1

Nizozemsko – Argentina MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Jestli byste rádi sledovali tento zápas živě, tak máme pro vás dobrou zprávu. K dispozici bude buď televizní přenos na stanici Nova ACTION nebo živé vysílání v sázkových kancelářích. To je ale určeno spíše pro zkušenější hráče, jelikož podmínkou tohoto sledování je mít uzavřenou aktivní sázku. Zápas je na programu v pátek 9. 12. 2022 večer v 20:00 našeho času.

Často kladené otázky

Kde se bude tento duel hrát?

Páteční duel se bude hrát na Lusail Iconic Stadium, který byl otevřen těsně před začátkem MS 2022 v Kataru a má kapacitu celkově pro až 88 966 diváků.

Kde si můžu na tento duel vsadit?

V případě, že byste si rádi na tento zápas podali sázku, tak doporučujeme využít služeb jedné z ověřených sázkových kanceláří, kterým se dá důvěřovat – Fortuna, SynotTip anebo Betano.

Koho v duelu Nizozemsko – Argentina tipy favorizují?

Mírným favoritem v tomto utkání je Argentina.