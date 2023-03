Newcastle – Manchester United tipy na Premier League

I v neděli nás v Premier League čeká další velký zápas a to konkrétně mezi Newcastlem a Manchesterem United. Newcastlu by se tři body hodily, protože by se díky nim mohl vrátit do TOP4, ale proti Manchesteru United to budou mít těžké. Naše Newcastle – Manchester United tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Newcastle – Manchester United tipy

Neprohra Man. United

Naše první předpověď pro Newcastle – Man. United je, že v neděli vyhraje nebo remizuje hostující tým. United má proti Newcastlu vynikající bilanci zejména v posledních sezónách, když z posledních sedmi zápasů proti Newcastlu v lize a poháru získal pět výher a dvě remízy. Domácí utrpěli tři porážky a remizovali jeden z posledních šesti zápasů ve všech soutěžích, zatímco Man. United má formu se čtyřmi výhrami a remízou z posledních šesti zápasů.

Více než 2,5 gólu

Naším druhým tipem pro Newcastle – Man. United je, že uvidíme minimálně tři góly. Je velká šance, že tento víkend uvidíme, protože pět z posledních sedmi střetnutí mezi těmito dvěma kluby skončilo úplně stejně. Taky jsme ve třech z posledních pěti zápasů mezi těmito týmy viděli góly na obou stranách, takže další možností je, že oba týmy dají branku.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Newcastle – Manchester United

Newcastle

Newcastle se musel hodně snažit, aby si naposledy zajistil všechny tři body proti Nottinghamu Forest. Ve 26. minutě vystřelil vedení domácím Dennis, ale před přestávkou vyrovnal Isak. Hra se ukázala stejně vyrovnaná i ve druhé pětačtyřiceti minutovce a zdálo se, že směřuje k remíze až do prodloužení, kdy Magpies dostali penaltu, kterou Isak chladně proměnil a vyhrál zápas 2:1. Almiron bude tento víkend chybět, ale Joelinton se po odpykání trestu vrací. Gordon, Saint-Maximin, Pope, Botman a Fraser jsou zranění.

Manchester United

Man. United ve svém posledním ligovém zápase nestačil na Southampton. Zápas skončil bezbrankovou remízou 0:0 a United hrálo od 34. minuty bez Casemira, který dostal červenou kartu a bude tak chybět i pro příští zápasy United. Van de Beek a Garnacho jsou tento víkend mimo kvůli zranění. Existují také obavy ohledně Rashforda, Varana, Martiala, Sabitzera a Eriksena, kteří by všichni mohli čelit pozdním kondičním testům.

vsaďte si zde

Poslední vzájemné zápasy

26.2. 2023 | Man. United 2:0 Newcastle

16.10. 2022 | Man. United 0:0 Newcastle

27.12. 2021 | Newcastle 1:1 Man. United

11.9. 2021 | Man. United 4:1 Newcastle

21.2. 2021 | Man. United 3:1 Newcastle

Často kladené otázky Newcastle – Manchester United tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas mezi Newcastlem a Manchesterem United?

Zápas Newcastle – Manchester United se bude hrát 2.4. v 17:30 v St. James parku.

Kde můžu sledovat zápas Newcastle – Manchester United?

Zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou si lze předplatit u Skylinku.

Jaká je vzájemná bilance těchto dvou soupeřů?

Tito soupeři se potkali celkem 174x, z čehož 90x vyhrál Man. United, 43x Newcastle a 41x přišla remíza.

vsaďte si zde