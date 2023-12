Newcastle – Man. United: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Manchester United se v lize po delší době ukázal v lepší formě, což ho posunulo skoro do TOP5, ale v Evropě to je velká bída. Newcastle nějaké body poztrácel a musí se navíc soustředit na Ligu mistrů, kde ho čeká poslední veledůležitý zápas. Naše Newcastle – Man. United tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Newcastle – Man. United kurzy

Newcastle – Man. United tipy

Neprohra Man. United

Manchester United teď jede v lize na dobré vlně a myslíme si, že toho dokáže využít i na půdě Newcastlu. Neprohrál v lize od zápasu s Manchesterem City. I když to v Lize mistrů nebylo znovu ideální, můžou zabojovat aspoň teď v lize proti soupeři, na kterého mají z ligového poháru špatné zkušenosti.

Více než 2,5 gólu

Zápasy mezi Newcastlem a Man. United nepřinášejí mnoho branek, ale tento zápas bude výjimkou. Newcastle tuto statistiku také v poslední době často neprožívá a u United to je mnohem častější. I přesto nám tento zápas nabídne více než pouhé dvě branky.

Analýza zápasu Newcastle – Man. United

Newcastle

Newcastle v lize naposled dokázal parádně udržet na suchu ve formě hrající Chelsea a nasázel jí hned čtyři branky. První poločas začal pro domácí skvěle a už ve 13. minutě poslal svůj tým do vedení Isak. Vedení Newcastlu dokázal za deset minut z krásného přímého kopu srovnat Sterling, ale tohle byl poslední úder Chelsea v zápase. Ve druhé půli to vypadalo na vyrovnanou partii, v 60. minutě jsme už byli přesvědčeni o opaku. Přišly během minuty dva rychlé góly od Lascellese a Joelintona a s výsledkem 3:1, bylo hotovo. Newcasle s jasnou převahou si pak na poslední úder počkal do závěrečných minut a v 83. minutě přidal na konečných 4:1 Gordon. Newcastle má obří list absencí a chybět bude Anderson, Barnes, Botman, Burn, Manquillo, Murphy, Targett, Tonali, Willock, Wilson a nejspíš i Krafth a Longstaff.

Man. United

United se naposledy v lize utkal s rozhozeným Evertonem a byla z toho poměrně docela vysoká výhra. Už ve třetí minutě šel United do vedení, když Garnacho vytáhl výstavní nůžky a dost možná i gól sezóny. Everton nebyl ani horší, ale nevytvořil si gólové situace. United udeřilo znovu až ve druhé půli. Prvně z penalty Rashford a o dvacet minut vstřelil poslední gól zápasu Martial. Zápas tak skončil 3:0 a United domů vezlo povinné tři body. S absencemi je na tom United podobně. Chybět mu bude Casemiro, Diallo, Eriksen, Evans, Malacia, Martínez, Mount a Sancho.

Často kladené otázky Newcastle – Man. United tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Newcastle – Man. United

Zápas Newcastle – Man. United se bude hrát 2.12. ve 21:00 v Newcastlu v St. James Parku.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou naleznete u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská Robert Jones.

