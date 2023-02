Newcastle – Liverpool tipy na Premier League

Newcastle je v letošní sezóně Premier League hodně vysoko a tento víkend bude pokročovat v úsilí o kvalifikaci do Ligy mistrů, ale doma proti Liverpoolu to bude mít těžké. Liverpool se čerstvě po vítězství v Merseyside derby bude snažit v Premier League vrátit na správnou cestu. Naše Newcastle – Liverpool tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Newcastle – Liverpool tipy

Neprohra Newcastlu

Našim tipem zápasu Newcastle – Liverpool je, že Newcastle neprohraje. Newcastle má pro tento zápas domácí výhodu. Dva z posledních pěti zápasů mezi těmito týmy skončilo remízou a Newcastle nad Liverpoolem nevyhrál od roku 2015, ale my si myslíme, že v tomto zápase Liverpool nezvítězí.

Oba týmy dají gól

Naším dalším tipem pro tento zápas je, že oba týmy vstřelí gól. V pěti z posledních sedmi zápasů mezi těmito týmy tohle nastalo. Liverpool vypadá, že se aspoň trochu vrací do starých kolejí a Newcastlu se daří celou tuto sezónu.

Analýza zápasu Newcastle – Liverpool

Newcastle

Newcastle v posledním zápase získal pouze bod proti Bornemouthu, ale víc si z tohoto zápasu nezasloužili. Gól Senesiho dostal Bornemouth do vedení po 30 minutách, ale těsně před poločasem vyrovnal Almiron. V druhém poločase jsme další góly neviděli a zápas skončil 1:1. Manquillo, Targett, Willock a Kraft jsou tento zápas mimo hru kvůli zranění a Guimaraes je suspendován.

Liverpool

Liverpool hrál důležitý zápas v Merseyside derby proti svému rivalovi, Evertonu. Nakonec dokázal Liverpool zvítězit výsledkem 2:0. Salah dostal svůj tým do vedení po 36 minutách po protiútoku, který zaskočil Everton i Pickforda. Gakpo pak dokázal na začátku druhé půle zvýšit vedení na 2:0 a to byl poslední gól v tomto zápase. Thiago, Diaz, Melo a Konate budou na zápas proti Newcastlu mimo hru a bude to pro Liverpool velmi těžký zápas proti tabulkově lepšímu soupeřovi.

Poslední vzájemné zápasy

31.8. 2022 | Liverpool 2:1 Newcastle

30.4. 2022 | Newcastle 0:1 Liverpool

16.12. 2021 | Liverpool 3:1 Newcastle

24.4. 2021 | Liverpool 1:1 Newcastle

30.12. 2020 | Newcastle 0:0 Liverpool

Často kladené otázky Newcaslte – Liverpool tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 18.2. v 18:30 v St. James parku.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou si v Česku můžete předplatit u Skylink TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

