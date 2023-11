Newcastle – Chelsea: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Sobota bude opravdu nabitým dnem v Premier League a po šlágru na čele tabulky, se můžete těšit na další skvělé utkání mezi Newcastlem a Chelsea, která by se mohla značně přiblížit zpět pohárové Evropě. Naše Newcastle – Chelsea tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Newcastle – Chelsea kurzy

Newcastle – Chelsea tipy

Výhra Chelsea

Chelsea se dokázala dostat z nejhoršího a po posledních výsledcích je opravdu nakopnutá k dalším skvělým výsledkům. Myslíme si, že jeden takový pro ní přijde na půdě Newcastlu, kterému se v poslední době zrovna moc nedařilo. Chelsea už tři zápasy v řadě neprohrála.

Méně než 2,5 gólu

Také čekáme, že zápas rozhodne jeden nebo dva góly. Posledních devět utkání mezi Newcastlem a Chelsea hned osmkrát přineslo maximální počet dvou branek. Newcastle navíc v posledních třech utkáních vstřelil pouze jednu branku.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Newcastle – Chelsea

Newcastle

Newcastlu se vůbec nepodařil poslední venkovní zápas, když ho jasně přehrál Bornemouth, pro který to byla teprve druhá výhra v sezóně. Bornemouth byl celý zápas jasně lepším celkem, ale na gól si musel počkat. Pevná obrana Newcastlu tohle vydržela do 60. minuty, kdy se dokázal svým prvním gólem v zápase prosadit Solanke. Pro něho to nebyl poslední gól v zápase, dokázal o třináct minut později skóre uzavřít na 2:0 a zařídil svému týmu velkou výhru nad velkým týmem, který se teď mírně trápí v lize i v Lize mistrů. Do zápasu s Chelsea navíc jde bez Botmana, Burna, Manquilla, Schara, Targetta, Almiróna, Andersona, Barnese, Longstaffa, Murphyho, Tonaliho, Isaka a Wilsona.

Chelsea

Chelsea se v zápase sezóny utkala s Manchesterem City. Tento zápas nám přinesl hned osm branek, remízu 4:4. Celý zápas jsme vídali velké akce a skóre se pořád přelívalo ze strany na stranu. První poločas skončil výsledkem 2:2 a taktéž druhý. Tento zápas se prostě musel líbit i komukoliv, kdo jde proti fotbalu. Za Chelsea se prosadil Silva, Sterling, Jackson a v 90+5′ pak srovnával z penalty na 4:4 bývalý hráč City, Cole Palmer. Za Manchester City to byl klasicky Haaland prvně z penalty, pak se prosadil Akanji, podruhé Haaland, a na 4:3 dával v 86. minutě Rodri, kdy už to vypadalo jako konečné skóre, ale jak jistě víte, nebylo. Chelsea má také stále obsáhlou absenci a chybět jí bude Chalobah, Chilwell, Colwill, Gusto a Chukwuemeka.

vsaďte si zde

Často kladené otázky Newcastle – Chelsea tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 25.11. v 16:00 v Newcastlu v St. James Parku.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Canal+ Sport, kterou můžete nalézt u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Simon Hooper.

vsaďte si zde