Newcastle – Arsenal: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

V sobotu nás v Premier League čeká šlágr dvou celků, které jsou v mimořádné formě. Newcastle je pozadu vinnou ztrát ze startu ligy, ale Arsenal se stále snaží bojovat o čelo. Naše Newcastle – Arsenal tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Newcastle – Arsenal kurzy

Newcastle – Arsenal tipy

Více než 2,5 gólu

Zápasy mezi těmito dvěma celky bývají z většiny o málo gólech, ale letos je situace jiná a oba týmy střílejí velký počet gólů v každém zápase a my si myslíme, že se to přenese i do tohoto zápasu. Tuto statistiku jsme viděli u Arsenalu v šesti z posledních sedmi utkání. U Newcastlu to bylo pětkrát.

Výhra Arsenalu

Oba týmy mají výbornou ligovou formu dopředu i dozadu, ale myslíme si, že to prostě bude Arsenal, který se na tyto zápasy skvěle připravuje a letos si určitě nechce nechat první místo ujít.

Analýza zápasu Newcastle – Arsenal

Newcastle

Newcastle v posledním ligovém utkání docela zklamal, když hrál proti 12. Wolves. Newcastle šel do vedení už ve 22. minutě zásluhou Wilsona. O 14 minut později srovnal Lemina, ale ještě do poločasu šel znovu do vedení Newcastlem, když se znovu trefil Wilson, tentokrát z penalty. Vypadalo to, že tuto výhru Newcastle zvládne, ale zlepšující se Wolves se nevzdalo ani tentokrát a v 71. minutě srovnal posledním gólem zápasu Korejec Hwang Hee-Chan. Newcastlu bude chybět Botman, Targett, Anderson, Barnes, Murphy, Tonali a Isak.

Arsenal

Arsenal zažil posledně doma opravdu snadný zápas proti poslednímu Sheffieldu United, které nenabídlo opravdu nic. Arsenal slabého soupeře nenechal ani jednou vystřelit na bránu a jeho obranu pořádně provětral. Podepsal se na tom hlavně Eddie Nketiah, který vstřelil první tři góly a zařídil si tak svůj první hattrick v Premier League. Do konce zápasu se už o výhru starali pouze jeho spoluhráči. Prvně dvě minuty před koncem Vieira z penalty, a pak ještě v nastavení zarovnal skóre na 5:0 Takehiro Tomiyasu. Arsenal bude bez Timbera, Parteyho, Smith Rowa a Jesuse.

Často kladené otázky Real Newcastle – Arsenal tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 4.11. ve 18:30 v Newcastlu v St. James Parku.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Canal+ Sport, kterou můžete najít u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Stuart Attwell.

