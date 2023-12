Newcastle – AC Milán: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Ve “Skupině smrti” se mimo zápasu Dortmundu s PSG odehraje také zápas mezi Newcastlem a AC Milán. Tento zápas může vypadat jako spíše zápas o třetí příčku a Evropskou ligu, ale za určitých výsledků by výhra v tomto zápase mohla znamenat i postup do jarní fáze Ligy mistrů. Naše Newcastle – AC Milán tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Newcastle – AC Milán kurzy

Newcastle – AC Milán tipy

Oba týmy vstřelí gól

Naším prvním tipem pro zápas mezi Newcastlem a AC Milánem je, že uvidíme góly od obou týmů. Tuto statistiku jsme viděli v pěti z posledních šesti zápasů AC Milánu a myslíme si, že to tak vzhledem k posledním výsledkům vyjde i u tohoto zápasu.

Více než 2,5 gólů

Tato statistika je k první také velice pravděpodobná a dle nás uvidíme i minimálně tři branky. Zápas bude otevřený, protože se oba týmy ještě určitě pokusí urvat výhru a případný postup do jarní fáze Ligy mistrů. Tuto statistiku jsme zároveň také viděli v šesti posledním zápasech AC hned pětkrát.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Newcastle – AC Milán

Newcastle

Newcastlu se vůbec nevydařilo poslední utkání na půdě Tottenhamu. Byla z toho druhá ligová prohra o tři branky. Tottenham nasázel do branky Newcastlu hned čtyři góly. V prvním poločase se trefil Udogie a Richarlison. Kohouti tak šli do šaten s dvougólovým vedením. Na startu druhé půle pak také pokračoval Richarlison, který se výborně vrátil po zranění. Práci pak dokonal v 85. minutě penaltou Son a za stavu 4:0 bylo hotovo. Newcastle stihl v nastavení ještě snížit na 1:4, ale to už bylo opravdu vše. Newcastlu bude chybět velký počet hráčů. Konkrétně Anderson, Barnes, Botman, Burn, Manquillo, Murphy, Pope, Targett, Tonali a Willock.

AC Milán

AC Milánu se také nepovedlo poslední utkání a ztratilo kvůli němu tak kontakt s TOP2. Na půdě Atalanty to byl poměrně vyrovnaný zápas, který byl rozhodnut až v závěru. V prvním poločase jsme viděli vyrovnanou partii, když se za Atalantu trefil Lookman a pak stihl srovnat Giroud. Na startu druhé půle přišel s druhou brankou znovu Lookman. AC Milán sahal po vyrovnání a po 25 minutách to také vyšlo při gólu Joviće. Dlouho to vypadalo na zasloužený remízový stav. V nastavení však přišly komplikace v podobě druhé žluté karty pro Calabriu. Této výhody s hráčem na víc stihla Atalanta skvěle využít v poslední minutě nastavení se dokázal trefit Muriel, který svému celku zařídil veledůležitou výhru. AC do Anglie letí bez Caldary, Kalula, Kjaera, Okafora, Pellegrina, Sporitelliho a Thiawa.

vsaďte si zde

Často kladené otázky Newcastle – AC Milán tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 13.12. ve 21:00 v Newcastlu v St. James Parku.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou naleznete u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Danny Desmond Makkelie.

vsaďte si zde