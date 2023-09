Neapol – Udinese: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Obhájce titulu nevstoupil do nové sezóny vůbec dobře do šestého kola bude vstupovat už se sedmibodovou ztrátou na čelo. Proti 18. Udinese, čekajícímu na výhru, je však stále favoritem. Naše Neapol – Udinese tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Neapol – Udinese kurzy

Neapol – Udinese tipy

Více než 2,5 gólu

Zápasy Neapole s Udinese bývají v poslední době gólové a v posledním sedmi zápasech mezi těmito týmy jsme hned šestkrát viděli aspoň tři góly. Neapol pak tuto statistiku viděla ve třech z posledních pěti zápasů. Udinese zase pouze jednou, ale to se Neapol pokusí zlomit.

Výhra Neapole

Zároveň si myslíme, že tento zápas dokáže Neapol vyhrát, i když se jí v poslední době zrovna moc nedaří. Přes špatný začátek sezóny si však stále drží s Udinese dobrou bilanci, když s ním už patnáct utkání v řadě neprohrála.

Analýza zápasu Neapol – Udinese

Neapol

Neapol nehrála v posledním zápase až tak špatně, ale nedokázala za 90 minut najít odpověď na boloňský beton. V prvním poločase svého soupeře dokonce nepustila ani k jedné střele, ten totiž ani nechtěl s jeho snahou uhrát remízu 0:0. To se mu také nakonec podařilo. Neapol si zápas ke konci zazdila sama. V 72. minutě přišla největší šance Neapole v zápase, když kopala penaltu. Tu však Victor Osimhen poslal mimo bránu a to jeho tým stálo z tohoto zápasu zasloužené tři body. Proti Udinese půjdou domácí bez Golliniho, Juana a Rrahmaniho.

Udinese

Druhý nejstarší klub v Itálii zažívá horší dekádu a ani letos nevstoupil do sezóny ideálně. Proti Fiorentině byl paradoxně lepším týmem s xG 2,24, přičemž jeho soupeř měl 0,52, ale i tak si Udinese nenašlo ani jednou v zápase cestu do brankové sítě. Tady by se dalo použít “My jsme hráli fotbal a vy jste dávali góly”, protože Udinese bylo opravdu lepším týmem, přestože prohrálo 0:2. Může to být ovlivněno četnými absencemi nebo prostě neštěstím v zakončení, ale zatím se Udinese nemůže najít a bude se ze sestupových pozic hrabat poměrně těžce. Četné absence jsme mysleli v podobě Padelliho, Ebosseho, Ehizibueho, Kabaseleho, Masiny, Brennera, Davise a Vivalda.

Často kladené otázky Neapol – Udinese tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 27.9. ve 20:45 v Neapoli na stadionu Diega Maradony.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Premier Sport 1, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tato informace bude teprve oznámena.

