Neapol – Real Madrid: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Po dvou týdnech se s druhým kolem vrací milionářská soutěž s dalšími skvělými zápasy. Jedním ze šlágrů a nejsledovanějších zápasů bude rozhodně zápas Neapoli s Realem Madrid. Naše Neapol – Real Madrid tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Neapol – Real Madrid kurzy

Neapol – Real Madrid tipy

Více než 2,5 gólu

Pro zápas Neapole s Realem Madrid tipujeme aspoň tři góly. Oba týmy v posledních zápasech prožívaly poměrně gólové střety a tento by mohl být jedním z nich vzhledem k tomu, jak oba týmy zatím hrají. Neapol viděla aspoň tři branky v pěti z posledních šesti zápasů a Real pak ve třech z posledních pěti.

Neprohra Realu Madrid

Real Madrid vypadal v posledních zápasech solidně a až na prohru v derby s Atléticem, si drží poměrně solidní sérii. Kromě tohoto zápasu zatím všechny vyhrál ve všech soutěžních utkáních.

Analýza zápasu Neapol – Real Madrid

Neapol

Neapol se v posledních zápasech vrátila do starší formy a mírně připomínala svými výkony Neapol z minulé sezóny, kdy jí nikdo v Itálii nedokázal konkurovat. V tom posledním zápase v Lecce z toho byla snadná výhra s čtyřmi brankami a udrženým čistým kontem, čímž se mohou skvěle naladit na příští domácí zápas v Lize mistrů s Realem Madrid. Vše začalo už na startu první půle, ve které se trefil stoper Ostigard. Dále to pokračovalo až ve druhém poločase povedenými střídáními. Prvně se po pěti minutách na hřišti prosadil Osimhen a pak až v závěru zápasu přidali další dva Gaetano a Politano v nastavení z penalty. Neapol si bude muset v Lize mistrů poradit bez Golliniho, Juana a Rrahmaniho.

Real Madrid

Se svým soupeřem si v posledním ligovém zápase poradil také Real Madrid. S rozjetou Gironou to před ním vypadalo na vyrovnaný duel, ale Real ukázal, čeho je schopný a zásluhou tak vyhrál vysoko 3:0. Vše začalo už v první půli, kdy Girona zaspala start a Real Madrid se snadno dvakrát prosadil góly Joselua a Tchouaméniho. A tak už to bylo pro Gironu velmi těžké. Real jí navíc nic moc nedovolil. Celou druhou půli si to hlídal a hrál na polovině soupeře. Vítězný gól pak v 71. minutě dokázal přidat Jude Bellingham a bylo hotovo. Realu bude v Itálii chybět Courtois, Alaba, Militao a Guler.

Často kladené otázky Neapol – Real Madrid tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 3.10. ve 21:00 v Neapoli na stadionu Diega Armanda Maradony.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanci Premier Sport 2, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto utkání bude Clément Turpin.

