Neapol – Lazio tipy na Serii A

Neapol se tento týden utká v domácím zápase s Laziem. Klade si za cíl upevnit si pozici na čele Serie A a porazit tak svého římského soupeře. Naše Neapol – Lazio tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Neapol – Lazio tipy

Výhra Neapole

Neapol je stále blíže k prvnímu titulu v Serii A od roku 1990 a osm vítězství v řadě jí postavilo do jasné pozice v nejvyšší italské soutěži. Doma vítězí také téměř pokaždé a pro Lazio bude opravdu těžké tak těžkého soupeře porazit.

Více než 2,5 gólu

S 58 góly ve 24 zápasech je Neapol jasně nejproduktivnějším týmem celé soutěže a s Victorem Osimhenem a Kvichou Kvaratskheliou, jim nebude dělat problém znovu nastřílet velký počet gólů. Lazio má druhou nejlepší obranu v lize a dopředu to také není vůbec špatné, ale myslíme si, že v celém zápase minimálně tři góly uvidíme.

Analýza zápasu Neapol – Lazio

Neapol

Neapol, která už více než měsíc nedostala gól, znovu potvrdila roli favorita, když hrála proti Empoli. Už v 17. minutě šla do vedení, protože si Ismajli vstřelil gól do vlastní brány. O deset minut později pak přidal na konečných 2:0 nejlepší střelec Serie A, Victor Osimhen, pro kterého to byl už 19. gól v této sezóně nejvyšší italské soutěže. Neapol svého soupeře pustila pouze ke dvěma střelám na bránu a znovu potvrdila skvělou formu. Neapoli bude na zápas proti Laziu znovu chybět pouze Giacomo Raspadori.

Lazio

Lazio ve svém posledním domácím zápase vyhrálo těsně s posledním týmem Serie A. V prvním poločase jsme žádný gól neviděli, ale Lazio si vytvořilo více šancí a bylo lepším týmem než Sampdoria, která za celý vystřelila pouze jednou na bránu. Ve druhé půli se to už Římanům povedlo deset minut před koncem, když se trefil Luis Alberto. Zápas tak skončil 1:0 a Lazio se dostalo na pozici, která by mu zajistila Ligu mistrů pro příští sezónu.

Poslední vzájemné zápasy

3.9. 2022 | Lazio 1:2 Neapol

27.2. 2022 | Lazio 1:2 Neapol

28.11. 2021 | Neapol 4:0 Lazio

22.4. 2021 | Neapol 5:2 Lazio

20.12. 2020 | Lazio 2:0 Neapol

Často kladené otázky Neapol – LAzio tipy

Kdy a kde bude hrát tento zápas Serie A?

Tento zápas se bude hrát 3.3. ve 20:45 na stadionu Diega Armanda Maradony.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je vzájemná bilance Neapol proti Laziu ?

Juventus se s Turínem potkal celkem 31x, z čehož 19x vyhrála, 6x remizovala a 6x prohrála.

