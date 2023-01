Neapol – Juventus tipy na Serii A

Zápas prvního s druhým nás už tento týden čeká v nejvyšší italské soutěži. Můžeme se těšit na duel první Neapole s Juventusem, který vyhrál osm zápasů v řadě. Naše Neapol – Juventus tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Neapol – Juventus tipy

Výhra Neapole

Juventus se posunul na druhé místo v Serii A, ale i přes svoji formu výkony Staré dámy stále nepřesvědčily a potřebovali pozdní góly, aby porazili Cremonese a Udinese ve svých posledních dvou zápasech. Neapol mezitím v celé ligové sezóně ztratila doma pouze dva body. Neapol hraje na domácí půdě s opravdovou kvalitou a v pátek tam zůstanou všechny body.

Victor Osimhen se prosadí

Victor Osimhen je v této sezóně nejlepším střelcem Serie A a Nigerijec vstřelil v neděli svůj desátý gól v lize při výhře Neapole 2:0 na hřišti Sampdorie. 24letý hráč je v současnosti na vrcholu své hry a vypadá připravený proměnit všechny šance, které se mu v pátek proti Juventusu naskytnou. Osimhen proti Juventusu ještě nikdy neskóroval, ale my tipujeme, že to v tomto důležitém zápase zlomí.

Analýza zápasu Neapol – Juventus

Neapol má před pátečním zápasem všechny hráče k dispozici a hlavní trenér Luciano Spalletti má před rozhodujícím zápasem tohoto týdne důležitá rozhodnutí na řadě pozic. Piotr Zielinski by se měl vrátit do jedenáctky poté, co byl jmenován jako náhradník při nedělním vítězství klubu 2:0 v Sampdorii. Neapol toho Sampdorii v tomto docela těžkém zápase moc nedovolila. Její soupeř pouze dvakrát vystřelil na branku, přičemž Neapol hned osmkrát. V prvním poločase se prosadil již zmiňovaný Victor Osimhen a červenou kartu viděl hráč Sampdorie, Tomás Rincón. V druhém už hrála Neapol více na jistotu a výsledek upravil penaltou v závěru Eljif Elmas na konečných 2:0

Dusan Vlahovic, Juan Cuadrado, Paul Pogba a Leonardo Bonucci by měli tento týden chybět v Juventusu, zatímco Bremer, Mattia De Sciglio a Kaio Jorge mají start nejistý. S překopaným týmem vyhrál Juventus ve svém posledním zápase 1:0 nad Udinese. Tento zápas byl velice vyrovnaný a rozhodl ho gól v závěru, který vstřelil obránce Danilo. Podobně jako proti Cremonese to Staré dámě trvalo téměř celý zápas, ale výhra z toho nakonec v obou případech byla.

Poslední vzájemné zápasy

6.1. 2022 | Juventus 1:1 Neapol

11.9. 2021 | Neapol 2:1 Juventus

7.4. 2021 | Juventus 2:1 Neapol

13.2. 2021 | Neapol 1:0 Juventus

20.1. 2021 | Juventus 2:0 Neapol

Často kladené otázky Neapol – Juventus tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 13.1. ve 20:45 na stadionu Diega Maradony.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Nova Sport 4, kterou si v Česku můžete předplatit u O2 TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

