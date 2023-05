Neapol – Inter tipy na Serii A

Tento víkend se ve šlágru Serie A utká mistr ligy Neapol s Interem, který má v lize největší formu a čeká ho finále Ligy mistrů. Inter potřebuje čtyři body, aby si zajistil účast v Lize mistrů i pro příští sezónu, takže oba týmy mají účast v Lize mistrů pro příští sezónu téměř jistou. Naše Neapol – Inter tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Neapol – Inter tipy

Výhra Interu

Inter se teď v závěru sezóny dokázal dostat do skvělé formy a neprohrál už devět ligových zápasů v řadě. S Neapolí jich navíc neprohrál už sedm a soupeř Interu už má navíc jistý ligový titul, takže mu v tomto zápase v podstatě o nic nejde a mohl by ho už mírně vypustit.

Méně než 2,5 gólu

Neapol se pod tři branky dostala v každém z posledních osmi zápasů a ve vzájemných zápasech s Interem to bylo v sedmi z posledních osmi zápasů. Pro tento zápas by mohlo platit to samé vzhledem k tomu, jak obě strany v poslední době hrají.

Analýza zápasu Neapol – Inter

Neapol

Neapol už má jistý titul a vypadá to, že si už postupně dává přestávku. Poslední ligový zápas prohrála Neapol s Monzou výsledkem 0:2. Hosté sice byli lepší, ale na Monzu, hlavně kvůli efketivitě, nestačili. Neapol se v tomto zápase bude muset obejít bez Ruie a Lozana.

Inter

Inter podtrhl posledním zápasem dobrou formu a dokázal porazit v semifinále Ligy mistrů AC Milán, čímž postoupil do finále Ligu mistrů. Inter už má skoro jistou kvalifikaci i do příštího ročníku a tato sezóna je velice úspěšná. Proti Neapoli bude Inter bez Škriniara a Dalberta.

Poslední vzájemné zápasy

4.1. 2023 | Inter 1:0 Neapol

12.2. 2022 | Neapol 1:1 Inter

21.11. 2021 | Inter 3:2 Neapol

18.4. 2021 | Neapol 1:1 Inter

16.12. 2020 | Inter 1:0 Neapol

Často kladené otázky Neapol – Inter tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 21.5. v 18:00 na stadionu Diega Maradony.

Kde můžu sledovat zápas Neapol – Inter?

Zápas můžete sledovat na stanici Premier Sport 1, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Neapol už má jistý ligový titul a v lize už jí o nic nejde, takže si ztráty bodů může dovolit tak, jak se při poslední prohře s Monzou stalo. Inter je třetí a má téměř jistotu Ligy mistrů i pro příští sezónu, ale bude chtít zabojovat o druhé místo s Laziem, na které ztrácí čtyři body.

