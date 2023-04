Neapol – AC Milán tipy na Ligu mistrů

Zajímavý zápas nám přinese odveta čtvrtfinále mezi Neapolí a AC Milánem. Neapol musí doma otočit nepříznivý výsledek ze San Sira, když prohrála 0:1. Naše Neapol – AC Milán tipy si můžete přečíst v tomto zápase:

Neapol – AC Milán tipy

Neprohra Neapol

Myslíme si, že Neapol v domácím zápase minimálně neprohraje a možná i postoupí do semifinále. Neapol trochu upustila z podzimního tempa, ale v této fázi se už nejspíš zkoncentruje do staré formy a postup urve.

Méně než 2,5 gólu

Podobně jako v prvním zápase, v tomto utkání moc gólů neuvidíme. Posledních pět ze sedmi zápasů AC skončilo s méně než třemi góly a u Neapole to bylo ve dvou z posledních pěti, ale tento zápas bude mnohem více vyhrocený, než všechny ostatní, které hráli v poslední době.

Analýza zápasu Neapol – AC Milán

Neapol

Kim Min-Jae a Andre Zambo Anguissa jsou oba suspendováni, zatímco pravděpodobně budou chybět dva útočníci. Očekává se, že Giovanni Simeone a co je důležitější, Victor Osimhen, budou chybět kvůli zraněním. Ani jeden se pravděpodobně nevrátí do konce tohoto měsíce. To nechává Neapol v útoku poněkud slabou.

AC Milán

Na rozdíl od domácího týmu se AC Milán nemusí příliš zabývat zraněními. Zlatan Ibrahimović je jediným hráčem, který vynechal tento druhý zápas a na chvíli byl mimo hru. Ve skutečnosti však dostupnost hráčů pravděpodobně moc neovlivní to, jak se postaví sestava. V posledních týdnech se dvakrát utkali s Neapolí a dvakrát ji porazili. V tomto zápase očekávejte stejnou sestavu, jako v posledních dvou zápasech proti Neapoli.

vsaďte si zde

Poslední vzájemné zápasy

12.4. 2023 | AC Milán 1:0 Neapol

2.4. 2023 | Neapol 0:4 AC Milán

18.9. 2022 | AC Milán 1:2 Neapol

6.3. 2022 | Neapol 0:1 AC Milán

19.12. 2021 | AC Milán 0:1 Neapol

vsaďte si zde

Často kladené otázky Neapol – AC Milán tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 18.4. ve 21:00 na stadionu Diega Maradony.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Neapol je v Serii a jasně první a titul jí už nikdo nevezme. Trápit je však musí forma v poslední době a jejich absence. AC Milán zatím drží čtvrté místo před Interem a forma se taky postupně zvedá. Zároveň se postupně dotahují na Řím, která má ne třetím místě náskok tří bodů na AC.

vsaďte si zde