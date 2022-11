MS ve fotbale 2022 – Nejlepší sázky a kurzy Skupina E

Jaké jsou naše tipy pro skupinu E na MS 2022? Za nás jsou jasnými favority ve skupině Španělé s Němci. Zda se Japonsku nebo Kostarice podaří překvapit, se uvidí.

Skupina E – Tipy na vítěze skupiny

Je těžké dávat naděje někomu jinému než Španělsku a Německu. Kdo o fotbale něco ví, ví, že pokud nedojde k nějaké obrovské senzaci, měl by jeden z těchto týmů vyhrát skupinu E na Mistrovství světa v Kataru.

Španělé jsou mistři světa 2010 a trojnásobní mistři Evropy. Německo vyhrálo Mistrovství světa čtyřikrát a vícekrát ho vyhrála pouze Brazílie. Žádný z ostatních národních týmů ve skupině E, tedy ani Japonsko ani Kostarika, se takovými úspěchy pochlubit nemůže. Ani jeden nemá ve svých řadách tolik hvězd jako Španělé a Němci. Nová generace u nich hraje stále důležitější roli.

Pokud bychom měli vybrat vítěze skupiny E, bylo by to Španělsko. Přesto je podle nás těžké najít jasné tipy, což ukazují i kurzy skupiny E. Tuto skupinu mohou vyhrát Španělé i Němci, a to i s kompletní sadou bodů po třech zápasech. Španělsko může podpořit fakt, že neprohrálo ani jeden z posledních tří vzájemných zápasů s Německem a ten poslední, v roce 2020 v rámci Ligy národů, vyhrálo 6:0. A právě zápas Španělska s Německem ve druhém kole skupinové fáze by měl rozhodnout o tom, kdo skupinu vyhraje.

Skupina E – Kdo další postoupí ze skupiny?

Už jsme mluvili o tom, kdo může vyhrát skupinu E, ale to není všechno. Výběr skupiny E Mistrovství světa 2022 zahrnuje také týmy, které postoupí z druhého místa. Dokážou Japonsko nebo Kostarika ohrozit Německo a Španělsko? Podle našeho názoru ne. Neuvidíme postupový boj, ale pouze boj o první místo mezi Španělskem a Německem.

Je jasné, že lze spekulovat. Za Němci je bídná Liga národů, v níž obsadili pouze třetí místo za Maďarskem a Itálií. Něměcko je však týmem, který ví, jak se připravit na velký turnaj. Čtyři tituly mistrů světa a devět medailí z Mistrovství Evropy nepřišly z ničeho nic. Očekáváme tedy, že i po špatné Lize národů bude na Mistrovství světa v Kataru Německo ve formě.

Španělsko? Vyhráli svou skupinu Ligy národů, hráli proti Portugalsku, Švýcarsku a České republice. Hráči z Pyrenejského poloostrova také zdaleka nepotěšili fanoušky, ale cílovou akcí je Mistrovství světa. Očekáváme, že Španělsko s mladou generací fotbalistů zaznamená nejlepší Mistrovství světa za poslední roky. Před čtyřmi lety se dostali jen do osmifinále a o osm let dříve se ze skupiny neprobojovali.

Skupina E – Kdy bude hrát?

Německo: Japonsko – 23.11. 14:00, Španělsko – 27.11 20:00, Kostarika – 1.12. 20:00

Japonsko: Německo – 23.11. 14:00, Kostarika – 27.11. 11:00, Španělsko – 1.12. 20:00

Španělsko: Kostarika – 23.11. 17:00, Německo – 27.11 20:00, Japonsko – 1.12. 20:00

Kostarika: Španělsko – 23.11. 17:00, Japonsko – 27.11. 11:00, Německo – 1.12. 20:00

Španělsko favorit skupiny?

Kurz ukazuje, že Španělé jsou favorité v rivalitě, které bude skupina E čelit. Španělé chtějí na Mistrovství světa konečně něčeho velkého dosáhnout, protože poté, co v roce 2010 MS vyhráli, je to velká bída. Od roku 2014 se dostali maximálně do osmifinále. Mladá generace by určitě chtěla dosáhnout aspoň na medaile.

Kostarika může jen překvapit

Nikdo nevěří, že by měla Kostarika postoupit do vyřazovacích bojů. Lze zmínit rok 2014, kdy Kostarika postoupila do čtvrtfinále Mistrovství světa. Hráči tohoto národního týmu však sní o postupu ze skupiny, tím spíše, že se budou muset utkat s Německem a Španělskem. Poslední velký turnaj Kostariky, Zlatý pohár CONCACAF, skončil ve čtvrtfinále.

Německo širším favoritem

Uvedené tipy skupiny E Mistrovství světa 2022 ukazují, že Německo bude v boji o vítězství ve skupině. Nemůže tomu být jinak, když mluvíme o čtyřnásobných vítězích MS. Před čtyřmi lety Německo obhajující titul vypadlo ve skupinové fázi. Teď si takový nářek profese nemohou dovolit. Zvlášť po neúspěšné Lize národů.

Japonsko chce udržet dobrou sérii

Věří někdo, že má Japonsko šance na postup? Podle nás ne, ale zemi vycházejícího slunce nemůžeme podceňovat. Je pravda, že Japonci postoupili ze skupiny na třech z posledních pěti MS včetně toho posledního, ale nikdy nemuseli bojovat s takovými dvěma velmocemi jako je Španělsko a Německo.

