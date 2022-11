MS ve fotbale 2022 – Nejlepší sázky a kurzy Skupina D

Všichni se s velkým zájmem díváme na MS 2022 skupinu D. Mnoho tipérů si klade otázku, kdo vyhraje skupinu? Francie, Dánsko, nebo možná budeme svědky překvapení?

Skupina D – Tipy na vítěze skupiny

Hlavními týmy jsou v této skupině Francie a Dánsko. Sázkové kurzy skupiny D to jen dokazují. Francouzi a Dánové před sebou nemají žádná velká tajemství, protože se před Mistrovstvím světa utkali v Lize národů. Zajímavostí je, že Dánové dvakrát porazili Francouze. Každopádně Liga národů skončila pro Francouze totálním propadákem. Jeden zápas vyhráli, dva remizovali a tři prohráli. Těsně se na úkor Rakouska vyhnuli sestupu do nižší divize. Dánové v šesti zápasech Ligy národů nasbírali šest bodů a chyběl jim bod k vítězství ve skupině a postupu do rozhodující fáze.

Mnoho odborníků si klade otázku, zda si Dánsko udrží dobrou formu a zda Francie opět selže. Myslíme si, že se více vyplatí sázet na výhru Dánska. Francie bude hrát bez N'gola Kantého, který utrpěl vážné zranění. Víme, jak důležitý je pro střed zálohy a bez optimální formy pro zbytek hráčů této formace to může být pro Didiera Deschampse velká překážka. Dánsko už našlo způsob, jak Francii porazit dvakrát, proč to neudělat potřetí?

Skupina D – Kdo další postoupí ze skupiny?

Francie si zajistí postup do vyřazovací fáze na úkor Austrálie a Tuniska. I přes problémy s formou Francouzů je důležité pamatovat na velká jména v jejich kádru, která mezi zmíněnými soupeři chybí. Ještě dodejme, že Francouzi ještě neprohráli s Tuniskem žádný zápas a prohráli pouze 1 ze 4 odehraných zápasů s Austrálií.

Francouzi obhajují titul mistra světa a nikdo si nemyslí, že pro ně Mistrovství světa v Kataru skončí ve skupinové fázi. Myslíme si tedy, že Francouzi snadno postoupí ze skupiny, ačkoliv budou muset ustoupit Dánům v čele.

Dánsko: Tunisko – 22.11. 14:00, Francie – 26.11. 17:00, Austrálie – 30.11. 16:00

Francie: Austrálie – 22.11. 20:00, Dánsko – 26.11. 17:00, Tunisko – 30.11. 16:00

Austrálie: Francie – 22.11 20:00, Tunisko – 26.11. 11:00, Dánsko – 30.11. 16:00

Tunisko: Dánsko – 22.11. 14:00, Austrálie – 26.11. 11:00, Francie – 30.11. 16:00

Analýza skupiny D na Mistrovství světa 2022

Výše jsme zahrnuli naše tipy na sázení na MS 2022 na skupinu D, takže pokud sázíte na skupinu D, můžete je využít. Podívejte se na krátký rozbor všech účastníků této skupiny MS ve fotbale.

Francie bez formy

Tipy skupiny D ukazují, že jsou Francouzi vedle Dánů favority v této skupině. Není divu, vždyť obhajují titul mistra světa. Určité obavy však vyvolává jejich pozice v Lize národů, chybějící optimální forma klíčových hráčů nebo zranění Ngola Kanteho a Chritophera Nkunku, které tyto hráče vyřadilo z Mistrovství světa 2022.

Má Dánsko potřebnou kvalitu?

Zmínili jsme, že kurz skupiny D věští Dánům dobré šance nejen na postup, ale také na vítězství ve skupině. Za Dánskem je dobrý výkon v Lize národů, kde mohou být spokojeni mimo jiné se dvěma vítězstvími proti Francii. Mnozí věří, že se může rovnat nebo vylepšit jejich nejlepším výsledkům z Mistrovství světa v Kataru. Stále jde o čtvrtfinále z roku 1986. Na předchozím Mistrovství světa dánská reprezentace ukončila své dobrodružství v osmifinále.

Tunisko za historickým výsledkem?

Pro Tunisany je to už šesté mistrovství světa, ale zatím pokaždé skončili ve skupinové fázi. Tentokrát jim kurzy na skupinu D nedávají příliš šancí. Zdá se, že Francie a Dánsko jsou mimo dosah této reprezentace.

Austrálie má o svých nadějích jasno

Nakonec, se podíváme na australský národní tým. Klokani chtějí překvapit favority a postoupit z druhého místa. Pro Australany je to páté mistrovství světa v historii a ze skupiny postoupili pouze jednou, když se dostali osmifinále. Bude tomu tak i tentokrát? To si nemyslíme. Austrálie nemá moc silný výběr a na letošní MS se dostala těsně po penaltách.

