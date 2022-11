MS ve fotbale 2022 – Nejlepší sázky a kurzy Skupina C

Myslíme si, že skupina C bude ze sázkařského hlediska velmi atraktivní. Některé zápasy v ní budou velmi jasné, ale některé mohou být naopak vyrovnané. O naších tipech skupiny C na MS 2022 se dočtete v tomto článku.

Skupina C – Tipy na vítěze skupiny

Argentinská reprezentace je považována za jasného favorita této skupiny. Tento tip je odůvodněný nedávnými výkony Argentinců, ale také kvalitou hráčů, kterými Argentina disponuje.

Lionel Messi nedávno sáhl se svým národním týmem po jednom ze dvou titulů, které v jeho vitríně chyběly. Řeč je o Copa America 2021, ve které Argentina porazila věčného rivala, tedy Brazílii. Argentinci jsou podle expertů nejen favority skupiny C MS 2022, ale jsou i v široké skupině kandidátů na triumf na MS v Kataru.

Argentina je ve všech soutěžích neporažena ve 35 zápasech! To je fenomenální počin, který ukazuje, v jaké formě jsou Argentinci. Argentině může pomoci i poměrně snadný rozpis skupiny, kde se na úvod utkají s nejslabší Saúdskou Arábií. Tento zápas je může posunout dál.

Skupina C – Kdo další postoupí?

Myslíme si, že vítěz je v této skupině jasný. Ale kdo ze skupiny postoupí z druhého místa za Argentinou? Podle nás to bude hodně vyrovnaný boj mezi Mexikem a Polskem. Rozhodující může být fakt, že se oba celky střetnou v přímém utkání v prvním kole skupinové fáze. Postupové šance polské i mexické reprezentace jsou poměrně stejné. Faktem je, že žádný z týmů nemůže na zahájení Mistrovství světa prohrát, protože by mu to výrazně zkomplikovalo cestu k postupu. Ovšem na druhou stranu v utkání Polska s Mexikem nikoho neuspokojí ani remíza.

Mexiko na posledních sedmi MS vždy postoupilo ze skupiny. Polákům to poslední zase moc nevyšlo. Podle expertů mají Mexičané výběr za poslední léta. I z tohoto důvodu si myslíme, že to bude hodně natěsno, ale nakonec to podle nás vyjde právě týmu z Evropy v čele s Robertem Lewandowskim.

Skupina C – Kdy bude hrát?

Argentina: Saudská Arábie – 22.11. 11:00, Mexiko – 26.11. 20:00, Polsko – 30.11. 20:00

Mexiko: Polsko – 22.11. 17:00, Argentina – 26.11. 20:00, Saudská Arábie – 30.11. 20:00

Polsko: Mexiko – 22.11. 17:00, Saudská Arábie – 26.11. 14:00, Argentina – 30.11. 20:00

Saudská Arábie: Argentina – 22.11. 11:00, Polsko – 26.11. 14:00, Mexiko – 30.11. 20:00

Analýzy skupiny C na MS 2022

Podle nás je to jasné. Argentina půjde z prvního místa, Mexiko se s Poláky popere o druhé a Saudská Arábie půjde ven už ve skupinové fázi. Teď se pojďme podívat na menší rozbor každého s týmů, což by vám mohlo pomoct k porozumění naších názorů.

Argentina jako favorit

Výběr skupiny C ukazuje, že Argentinci jsou favority. Poháněni vítězstvím v Copa America a týmem špičkových hvězd by neměli mít problém kvalifikovat se ze skupiny na prvním místě. Dobrý výkon Argentiny ve skupinové fázi může potvrdit to, co si mnozí myslí, že Argentina zvládne bojovat o medaile na Mistrovství světa v Kataru. Bylo by to fantastické vyvrcholení mezinárodní kariéry Lionela Messiho.

Saúdská Arábie outsiderem

Saudské Arábii sice můžou pomoct teplotní podmínky, na které je zvyklá, ale jejím velkým handicapem bude kvalita hráčů. Hlavní otázkou je, zda budou schopni svou efektivitou dohnat technické a taktické nedostatky? Memyslíme si to. Podle nás bude každý bod, který Saúdská Arábie vyhraje pro tento tým obrovským úspěchem.

Mexiko v souboji o druhé místo

Na rivalitu, kterou pro nás připravuje skupina C, ukazuje kurz na Mexiko. Jednak se Mexičané chtějí poosmé za sebou dostat ze skupiny a jednak by konečně rádi došli dál než do osmifinále. Tak pro ně skončilo posledních sedm finále Mistrovství světa ve fotbale.

Polsko s nadějemi

Sázky na polský tým skupiny C jsou divoké. Před čtyřmi lety se to nepovedlo v Rusku a polská reprezentace naposledy postoupila do vyřazovací fáze Mistrovství světa v roce 1986 v Mexiku. Nyní bude muset s tímto týmem bojovat o postup.

