Monako – PSG tipy na Ligue 1

Monako se v domácím zápase pokusí porazit vedoucí tým Ligue 1, PSG. Pařížští se naopak budou snažit překazit dosavadní neporazitelnost Monaka v tomto roce. Naše Monako – PSG tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Monako – PSG tipy

Více než 2,5 gólu

Monako ve svých posledních dvou domácích zápasech v Ligue 1 proti Ajacciu a Auxerre vstřelilo dohromady deset gólů. Měli by být sebevědomí a připraveni bojovat se silným PSG, když je budou doma v sobotu hostit. Tři z posledních čtyř ligových zápasů PSG také obsahovaly více než 2,5 gólu a my tipujeme, že se to stane i v tomto zápase s Monakem.

Oba týmy dají gól

PSG se nedaří tak jako na začátku sezóny v Ligue 1 a od MS udrželo pouze dva čisté konta z deseti soutěžních zápasů. Monako mezitím skórovalo v každém ze svých osmi zápasů a v sobotu po tom, co PSG prohrálo s Marseille, bude Monako cítit šanci na výhru. Monako se se svým ofenzivním fotbalem bude snažit vytvořit si velké množství šancí proti špatně fungující obraně Paříže. Neymar se vrací po zranění, což by PSG mohlo pomoct. S ohledem na tyto věci je lehčí předvídat góly, než výsledek zápasu.

Analýza zápasu Monako – PSG

Monako

Monaku budou chybět obránci Vanderson a Malang Sarr kvůli zranění, zatímco Seghir je nemocný. Monako je díky výhře 2:0 na hřišti Clermontu čtvrté a nyní ztrácí pouhé dva body na druhou Marseille. V posledním zápase Monaka jsme viděli góly jen v prvních minutách zápasu, když se ve třetí minutě prosadil Maripán a o deset minut později Embolo, který by mohl být velkou hrozbou i pro pařížskou obranu v příštím zápase.

PSG

Paříži budou chybět obránci Presnel Kimpembe a Nordi Mukiele, kteří jsou společně s Kylianem Mbappem zranění a proti svému bývalému klubu nenastoupí. PSG tento týden stihlo prohrát v osmifinále francouzského poháru, když je výsledkem 2:1 vyřadila Marseille. Do sestavy se po zranění vrátil Neymar, ale ten výsledku stejně nepomohl a proti Monaku bude muset zase předvést to nejlepší.

Poslední vzájemné zápasy

28.8. 2022 | PSG 1:1 Monako

20.3. 2022 | Monako 3:0 PSG

12.12. 2021 | PSG 2:0 Monako

21.2. 2021 | PSG 0:2 Monako

20.11. 2020 | Monako 3:2 PSG

Často kladené otázky Monako – PSG tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 11.2. ve 16:00 na Stade Louis II.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Nova Sport 2.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

