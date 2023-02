Monako – Leverkusen tipy na Evropskou ligu

Monako jde do odvety proti Leverkusenu se slibným výsledkem, protože si z venkovního prostředí odvezlo jednogólový náskok, který teď nesmí ztratit, pokud chce postoupit do osmifinále. Naše Monako – Leverkusen tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Monako – Leverkusen tipy

Postoupí Monako

Monako je v poslední době opravdu silné a my si myslíme, že si tento zápas v Evropské lize už pohlídají. Leverkusenu se teď nedařilo ani v lize, přičemž Monako je na tom s formou skvěle.

Oba týmy vstřelí gól

Stejně jako v minulém vzájemném zápase, tak i v tomto, vstřelí oba týmy branku. Obě strany mají velkou útočnou sílu a gólů uvidíme i v odvetě hodně. Navíc se Leverkusenu vrátil Patrik Schick.

Analýza zápasu Monako – Leverkusen

Monako

Monako si ve svém posledním ligovém zápase poradilo s Brestem a dále drží svou ligovou neporazitelnost po MS. Na konci prvního poločasu se znovu prosadil Golovin a Monako šlo do přestávky s jednogólovým vedením. Poté ve druhém poločase zvýšil na 2:0 Myron Boadu a na 1:2 upravil Le Douraon pět minut před koncem zápasu. Monaku bude do odvety s Leverkusenem chybět Aguilar, Maripan, Martins, Vanderson a Volland.

Leverkusen

Leverkusenu se poslední zápas proti Mainzu vůbec nepodařil a ztratil další důležité body. Navíc jde se špatnou náladou do odvety proti Monaku. Prvně kopal Leverkusen penaltu, kterou nedokázal proměnit Tapsoba a o pár minut později se mohl Mainz radovat z gólu, když se prosadil Caci. Následně srovnal Amiri, ale i přes převahu Leverkusenu to bylo málo, protože ještě do kabiny poslal Mainz do vedení Barreiro. Ve druhém poločase se po návratu ze zranění prosadil Patrik Schick, čímž srovnal na 2:2. Poslední slovo měl ovšem Mainz, protože po červené Adliho obdrželi penaltu, kterou proměnil Ingvartsen. Leverkusenu bude chybět Aranguiz, Diaby a Lunev.

Poslední vzájemné zápasy

16.2. 2023 | Leverkusen 2:3 Monako

7.12. 2016 | Leverkusen 3:0 Monako

27.9. 2016 | Monako 1:1 Leverkusen

26.11. 2014 | Leverkusen 0:1 Monako

16.9. 2014 | Monako 1:0 Leverkusen

Často kladené otázky Monako – Leverkusen tipy

Kdy a kde bude hrát Monako proti Leverkusenu?

Monako se s Leverkusen setká 23.2. v 18:45 na Stadionu Louise II.

Kde můžu zápas mezi těmito týmy sledovat?

V Česku můžete zápas mezi Monakem a Leverkusenem sledovat na stanici Sport 1, kterou si lze předplatit u Skylinku.

Jaká je vzájemná bilance Monaka proti Leverkusenu?

Monako se s Leverkusenem setkalo pětkrát v historii. Třikrát vyhrálo, jednou remizovalo a jednou s ním prohrálo.

