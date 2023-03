Moldavsko – Česko tipy na kvalifikaci EURO 2024

Čechy čeká druhý zápas v rámci kvalifikace na EURO 2024. V prvním duelu dokázali přehrát svého soupeře a ve druhém očekávají fanoušci podobný výkon. Naše Moldavsko – Česko tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Moldavsko – Česko tipy

Výhra Česka a více než 2,5 gólu

Po prvním zápase Česka proti Polsku teď nečekáme žádné překvapení. Češi jsou ve formě a Moldavsko v tomto zápase nemá nárok. Navíc si myslíme, že padne více než 2,5 gólu, protože Česko bude celý zápas tlačit na své soupeře a bude se snažit si získat co nejlepší skóre díky velkému počtu gólů.

Václav Černý vstřelí gól

Václav Černý sice v posledním zápase nastoupil na posledních pár minut, ale do zápasu proti Moldavsku by měl nastoupit v základní sestavě. Pokud se tak stane, tak ho vzhledem k jeho formě v nizozemské lize vidíme jako střelce v zápase proti Moldavsku.

Analýza zápasu Moldavsko – Česko

Moldavsko

Moldavané v prvním zápase remizovali s Farskými ostrovy 1:1 a teď je čeká zápas, ve kterém budou outsiderem. Budou hrát proti Česku a načeká je nic lehkého. Moldavsko nemá žádný problém s absencemi a do tohoto zápasu půjde v plné sestavě, což nic moc neznamená, protože na české hráče nemají, ale ve fotbale je možné vše.

Česko

Česku se povedl vstup do kvalifikace a v prvním zápase porazili nejtěžšího soupeře v jejich skupině. Porazili totiž sousední Polsko výsledkem 3:1 na domácím stadionu. Už ve třetí minutě Česko vedlo 2:0, což byl jejich nejlepší vstup do zápasu v historii samostatného Česka. V druhém poločase jsme pak viděli další dva góly a atraktivní zápas skončil zaslouženě v prospěch Čechů. Do příštího zápasu nezaznamenalo Česko žádné ztráty, ale sestava by se vzhledem k soupeřovi mohla změnit. Navíc se po zranění vrací Patrik Schick.

Často kladené otázky Moldavsko – Česko tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Moldavsko – Česko?

Tento zápas se bude hrát 27.3. ve 20:45 v Zimbru.

Kde můžu sledovat zápas Moldavsko – Česko?

Zápas můžete sledovat na stanici ČT Sport.

Jaká je vzájemná bilance těchto dvou soupeřů?

Tito soupeři se potkali celkem 2x, z čehož pokaždé zvítězili Čechové.

