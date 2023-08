Mladá Boleslav – Slavie tipy na Fortuna:Ligu

Dalším stoprocentním celkem, který tento víkend hraje venku, je Slavie. Ta se utká s Mladou Boleslaví. Tento zápas se dá považovat za přímý souboj o druhé místo v tabulce, ale zároveň je favorit jasný. Naše Mladá Boleslav – Slavie tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Mladá Boleslav – Slavie kurzy

Mladá Boleslav – Slavie tipy

Výhra Slavie

Na Slavii je tento víkend poměrně výhodný kurz a je ve skvělé formě, kdy se jí dařilo přes týden plnit i pohárové povinnosti. Mladá Boleslav sice ještě neprohrála, ale minulý týden se docela natrápila, aby udržela v Karviné výhru.

Méně než 2,5 gólu

Naším druhým tipem pro tento zápas je, že uvidíme maximálně dva góly. Sice budeme sledovat zápas dvou dopředu silných týmů, ale nečekáme od Boleslavi nějakou přehnaně útočnou sestavu. Slavie bude mít velký problém se přes tuto obranu prosadit.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Mladá Boleslav – Slavie

Mladá Boleslav

Boleslav minulý týden zvládla urvat druhou výhru v této ligové sezóně a je momentálně třetí v tabulce. Proti Karviné šla Mladá Boleslav rychle do vedení. Prvně v šesté minutě vstřelil gól Lamin Jawo a o pár minut později Yusuf Helal po chybě Jiřího Ciupy, kterému balon vypadl z ruky. Do druhého poločasu vstoupili karvinští jako jiný tým a na hřišti byli lepší než Boleslav. V 70. minutě dokonce snížili zásluhou Rajmunda Mikuše, ale na druhý gól se už nezmohli a Boleslav tak mohla slavit cennou venkovní výhru. Boleslavi bude kvůli červené kartě stále chybět Dominik Kostka.

Slavie

Slavie hrála v posledním ligovém zápase doma se Zlínem a s outsiderem vyhrála pouze o gól. Ale herně to vypadalo jinak. Slávisté celý zápas dominovali. Slavie si v zápase vytvořila neskutečných 32 střel a z toho 17 na bránu. Přičemž Zlín na bránu vystřelil jednou, ale i to ke gólu stačilo. V prvním poločase Slávisté nedokázali zúročit dominanci, ale hned na začátku druhého šli do vedení po gólu Lingra. O pár minut později se pak prosadil i Mick van Buren a bylo hotovo. Zlín se ke konci zmohl ke snížení, ale v 83. minutě už bylo na další šance pozdě. Slavii bude kvůli zranění chybět Sinyan, Douděra, Pech a Tecl.

vsaďte si zde

Často kladené otázky Mladá Boleslav – Slavie tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 13.8. v 15:00 v Mladé Boleslavi v Lokotrans Aréně.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici O2 TV Sport, kterou můžete najít u O2 TV.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Jan Machálek.

vsaďte si zde