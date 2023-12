Marseille – Lyon: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

V tomto týdnu se dočkáme jednoho z největších francouzských derby. V dohrávce 10. kola se utká Marseille s Lyonem v zápase rivalů, kterým se v této sezóně vůbec nedaří. Naše Marseille – Lyon tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Marseille – Lyon kurzy

Marseille – Lyon tipy

Výhra Marseille

Forma Marseille není v této sezóně taktéž ideální, ale už se postupně zvedá, což se nedá říct o jejím rivalovi. Lyon v této sezóně vyhrál z třinácti zápasů pouze jednou a stále okupuje poslední příčku celé Ligue 1. Marseille v posledních třech zápasech ani jednou neprohrálo.

Méně než 2,5 gólu

Tuto statistiku viděla Marseille v pěti z posledních šesti zápasů. U Lyonu to bylo třikrát v posledních pěti zápasech. Oba týmy střílí malý počet gólů v této ligové sezóně. V průměru zhruba jeden gól na zápas.

Analýza zápasu Marseille – Lyon

Marseille

Marseille v posledním zápase hrála na domácí půdě proti Rennes. Tento zápas byl pro oko diváka nepohledný a také velmi vyrovnaný. Oba týmy měly málo šancí. Marseille na obě branky stačily dvě střely na bránu. Rennes za celý zápas brankáře neohrozilo. Už v osmé minutě však přišlo otevření skóre z penalty, kterou proměnil Aubameyang. To byla také jediná velká šance první půle a další branky jsme se v ní nedočkali. Dalšího zajímavého průběhu jsme se dočkali ve druhé půli. Prvně přišla v 61. minutě červená karta Rennese, kterou viděl Wooh. Čtyři minuty na to přidal na 2:0 Ounahi a za minutu pak viděla červenou kartu také Marseille, když faouloval Ndiaye. Víc nám už zápas nenabídl a viděli jsme poměrně nudnou výhru 2:0 v prospěch Marseille. Marseille bude v derby bez Correi, Gueyeho, Ndiayeho, Rongiera a Ruize.

Lyon

Pro Lyon z toho naposledy byla znovu prohra. Tentokrát poměrně smolná a zápasu by více slušela remíza. Už v 15. minutě otevřel skóre za Lyon O'Brien, ale Lens za deset minut našlo odpověď, když se trefil Said. Lens pak mělo v režii i start druhé půle, kdy se z penalty trefil Frankowski. Lyon nehrál zle a zaslouženě přišlo jeho srovnaní. Podruhé v zápase jsme viděli gól stopera O'Briena. Za Lens však do minuty odpověděl, také druhým gólem, Frankowski a na třetí gól už Lyon odpověď nenašlo. Zápas tak končí 3:2 v prospěch šestého Lens. Lyon jde do venkovního derby bez Lepenanta, Rioua a Tolissa.

Často kladené otázky Marseille – Lyon tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 6.12. ve 21:00 v Marseille na Stade Vélodrome.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas bohužel žádná z televizních stanicí nenabídne.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas odpíská Francois Letexier.

