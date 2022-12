Maroko – Španělsko tipy na Mistrovství světa 2022

Předposledním osmifinálovým zápasem na MS 2022 v Kataru je duel mezi Marokem a Španělskem.

Maroko Španělsko tipy na zápas

Maroko se ve skupině F postaralo o jedno z největších překvapení letošního šampionátu. Ani jednou neprohrálo a postaralo se o vyřazení velkého favorita – Belgie. V osmifinále se utká se Španělskem, proti kterému ale má šance o hodně menší.

Ve skupině E se taky děli věci. Německo je venku, první ve skupině bylo Japonsko a Španělsko postoupilo z druhého místa. V posledním zápase překvapivě prohrálo právě s Japonskem, ale v úterý proti Maroku má šance na výhru o hodně lepší.

Analýza zápasu Maroko – Španělsko

Maroko je jen podruhé v historii v osmifinále, jinak se jeho cesta na MS vždy končila ve skupině. Letos jsou ale Mistrovství světa ve fotbale plné překvapení a jedním z nich je určitě i prvenství Maroka. Takhle dobrý start Maroko v rámci MS ještě nemělo, ale nejdůležitější úkol má ještě před sebou. Bez ohledu na to jak hrálo do teď, půjde v osmifinále již o všechno. Prohra znamená vyřazení a tomu by se Maroko určitě rádo vyhnulo. Proti Španělsku to docela umí, jelikož v historii už jednou dokázali odehrát vyrovnaný zápas. Maroko v úterý vsadí na rozložení 4-3-3, takže v bráně bude Bono, před ním bude v obraně Hakimi, Saiss, Aguerd a Mazraoui, v záloze bude figurovat Sahiri, Amrabat a Ounahi. Útok bude patřit trojici En-Nesyri, Ziyech a Boufal. Zůstává tak otázka, jestli Maroko dokáže opět překvapit.

Španělsko je sice jedna z nejlepších fotbalových zemí, ale letos nás vůbec o tom nepřesvědčuje. Po prohře s Japonskem v posledním zápase skupinové fáze, si tak jenom těsně zajistila postup mezi 16 nejlepších, čili Německo tak bylo těsně vyřazeno. Mistři světa z roku 2010 by letos rádi obhájili svou pověst, a tak je postup přes Maroko samozřejmostí. Španělsko pravděpodobně taky vsadí na formaci 4-3-3, čili v bráně bude Simon, v obraně Rodri, Laporte, Alba a Carvajal, v záloze Gavi, Pedri a Busquets, takže v útoku figuruje Morata, Torres a Olmo. Hráčskou kvalitu má tak Španělsko výrazně lepší.

Sázky na zápas Maroko – Španělsko

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.66

Více než 2.5 – 2.28

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.20

Ne – 1.65

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 1.98

Ne – 1.80

Poslední vzájemné zápasy

Maroko se se Španělskem utkalo zatím jenom jednou, a to v roce 2018. Tehdy se utkání skončilo remízou, co pro Maroko byl velký úspěch. Maroko ani Španělsko zatím ze vzájemných zápasů ani jednou nevyhrálo, co se ale může již v úterý změnit.

25. 6. 2018 | Maroko – Španělsko 2:2

Maroko – Španělsko MS ve fotbale 2022 živé vysílání

V případě, že byste se rádi na toto utkání rádi podívali živě, budete moct využít přímého přenosu na televizní stanici Nova ACTION. Taky tak se nabízí živé vysílání v sázkových kancelářích, kde je ale nutnost mít uzavřenou sázku, takže tato možnost je určena spíše pro vášnivé hráče. Zápas je na programu v úterý 6. 12. 2022 odpoledne v 16:00.

Často kladené otázky

Kde se bude tento duel hrát?

Osmifinálové utkání se v úterý bude hrát na Education City Stadium v Kataru, který má celkovou kapacitu pro až 44 667 diváků a byl otevřen v roce 2020.

Kde si můžu na tento duel vsadit?

Jestli byste si rádi vsadili na tento zápas, tak můžete tak učinit v kterékoliv sázkové kanceláři, my ale doporučujeme využít služeb jedné z těch ověřených, kterým se dá důvěřovat – SynotTip, Fortuna či Betano.

Koho v duelu Maroko – Španělsko tipy favorizují?

Jasným favoritem v tomto utkání je samozřejmě Španělsko.