Maroko – Chorvatsko tipy na Mistrovství světa 2022

První zápas, který nás ve středu na MS 2022 ve fotbale čeká, je duel mezi Marokem a Chorvatskem v herní skupině F.

Maroko Chorvatsko tipy na zápas

Maroko je součástí Mistrovství světa ve fotbale jako samostatná země již po šesté. Naposledy se jí v roce 2018 v Rusku nepovedlo postoupit ze skupiny a letos jej asi čeká obdobný osud, jelikož v zápase proti Chorvatsku jsou jeho šance na vítězství malé.

Naopak kurzy stojí na straně Chorvatska, týmu, který na posledním šampionátu obsadil druhé místo, jelikož ve finále prohrálo s Francií. Proti Maroku v otevíracím zápase se tedy očekává jeho výhra.

Analýza zápasu Maroko – Chorvatsko

Maroko to na Mistrovství světa ve fotbale dotáhlo nejdál mezi 16 nejlepších týmů. Osmifinále ale není nic čím byste se chtěli chlubit před zbytkem světa a dobře si to uvědomuje. V kruzích Maroka se dá najít hned několik kvalitních hráčů, kteří dokážou dovést tuto zemi i k větším úspěchům. Před čtyřmi lety se Maroko po dlouhých 20 letech opět kvalifikovalo na MS ale ve skupině s Iránem, Portugalskem a Španělskem moc šancí na postup nemělo. Letos je jeho skupina o něco příznivější a tak by mohlo zabojovat o postup. Za tuto krajinu se představí Bono v bráně, Saiss, Aguerd, Hakimi a Mazraoui v obraně, trojice Ounahi, Amallah a Amrabat v záloze, a nakonec Ziyech, En-Nesyri a Boufal v útoku.

Účast Chorvatska na MS není žádnou výjimkou. Tato evropská země se na nejprestižnější šampionát dokázala přebojovat od roku 1998 pravidelně, až na MS v roce 2010. V roce 1998 ve Francii dosáhlo třetí místo, pak vždy skončilo v základní skupině. Výjimkou byl poslední šampionát v Rusku, kde se Chorvatsko probojovalo do finále. V něm bylo krátké na Francii, ale stejně je to úspěch, na který bude tato malá země ještě dlouho vzpomínat. Letos jsou šance Chorvatska na takový úspěch značně nižší, i když v základní sestavě ještě naposledy figuruje Modrić. Krom něj zde uvidíme Livakovice, Stanisice, Brozovice, Kovacice, Perisice i hvězdu Petkovice.

Sázky na zápas Maroko – Chorvatsko (Fortuna)

Kolik v zápase padne gólů?



Méně než 2,5 – 1.59

Více než 2.5 – 2.43

Vstřelí oba týmy branku?

Ano – 2.03

Ne – 1.76

Padne v obou poločasech gól?

Ano – 2.06

Ne – 1.74

Poslední vzájemné zápasy

Pro Maroko a Chorvatsko to bude v rámci Mistrovství světa vůbec první vzájemný zápas, takže se můžeme těšit na první zápis do statistik vzájemných zápasů, dle které se budeme v budoucnu řídit.

Maroko – Chorvatsko MS ve fotbale 2022 živé vysílání

Kdybyste se rádi na tento zápas podívali živě, tak máme pro vás dobrou zprávu. Toto utkání bude vysílat v televizi ČT Sport, takže si jej budete moct zaručeně vychutnat. K dispozici jsou taky živé přenosy v sázkových kancelářích, kde je ale nutné mít uzavřenou sázku. Tento duel je na programu ve středu 23. 11. 2022 dopoledne v 11. hodin.

Často kladené otázky

Kde se bude tento zápas hrát?

Duel mezi těmito dvěmi krajinami se bude hrát na stadionu Al Bayt v Kataru, který byl otevřen v listopadu minulého roku a má kapacitu pro až 60 000 diváků.

Kde si můžu na tento zápas vsadit?

Když budete mít chuť si toto utkání trochu okořenit, tak doporučujeme vsadit si v jedné ze sázkových kanceláří, kterým se dá důvěřovat – Fortuna, SynotTip a Betano.

Koho v zápase Maroko Chorvatsko tipy favorizují?

V utkání mezi Marokem a Chorvatskem favorizují kurzy jasně tým Chorvatska.