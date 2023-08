Manchester United – Wolves tipy na Premier League

Posledním zápasem, který zavře první kolo Premier League, bude pondělní souboj Manchesteru United s Wolves. Domácí jsou pro tento zápas velkým favoritem. Naše Manchester United – Wolves tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Manchester United – Wolves kurzy

Manchester United – Wolves tipy

Výhra Manchesteru United

Naším prvním tipem pro tento zápas je, že uvidíme výhru domácích favoritů, kteří znovu pomýšlejí na TOP4. Wolves nějak moc nezaujalo a podle predikcí to spíše vypadá, že by mělo bojovat o záchranu.

Méně než 2,5 gólu

A druhý tip může být trochu odvážnější, ale my to na moc gólů nevidíme. Na začátku sezóny bude i United trvat, než se jim to sehraje a čeká je Wolves, které se rozhodně nebude nikam tlačit. Navíc jsme hned devětkrát z posledních deseti vzájemných zápasů neviděli více než dva góly.

Analýza zápasu Manchester United – Wolves

Manchester United

United bylo v přípravě aktivní a stihlo odehrát hned osm přátelských zápasů. Zahrál si s Leeds, Lyonem, Arsenalem, Wrexhamem, Realem Madrid, Dortmundem, Lens a Bilbaem. Vyhrál čtyři, tři prohrál a remizoval pouze v jednom. Klub byl poměrně aktivní i na přestupovém trhu a přivedl hned čtyři nové tváře. A to Rasmuse Hojlunda, Masona Mounta, André Onanu a Jonnyho Evanse. Klub pak opustil Elanga, Alex Telles, Zidane Iqbal, Fred, David de Gea, Alex Tuanzebe a Phil Jones.

Wolves

Wolves toho v přípravě tolik nestihlo, ale z pěti zápasů neprohráli ani jeden, což se dá brát jako úspěch. Odehráli zápas s Guimaresem, Portem, Celticem, Lutonem a Rennes. Z tohoto přišly tři výhry a dvě remízy. Klub nebyl moc aktivní ani na přestupech. Uplatnil pouze opci na Cunhu a přišel Boubacar Traoré. Odchodů pak bylo více a to Ruben Neves, Nathan Collins, Conor Coady, Raul Jimenez, Ryan Giles, Hayao Kawabe, Matija Sarkic a Louie Moulden.

Často kladené otázky Manchester United – Wolves tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 14.8. ve 21:00 v Manchesteru na Old Trafford.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou můžete najít u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Hlavním rozhodčím tohoto zápasu bude Simon Hooper.

