Manchester United – Sevilla tipy na Evropskou ligu

Manchester United se ve čtvrtfinále Evropské ligy střetne se Sevillou na domácím stadionu. Uvidíme zda United dokáže využít domácí výhody v prvním zápase a pojede do Španělska s vedením. Naše Manchester United – Sevilla tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Manchester United – Sevilla tipy

Výhra Man. United

Manchester United se potká s týmem z La Ligy v Evropské lize už potřetí za sebou a podle formy je Sevilla tím nejhorším týmem. Proto si i podle formy myslíme, že tento zápas vyhraje Manchester United, který je na tom letos mnohem lépe než Sevilla, která byla v polovině sezóny na sestupových pozicích.

Více než 2,5 gólu

United umí pod Erikem ten Hagem střílet góly a šest z posledních osmi zápasů v Evropské lize vstřelilo přes 2,5 gólu. United vstřelili v posledním kole soutěže na Old Trafford čtyři góly proti Realu Betis – tým, který je o sedm míst a 13 bodů před Sevillou v La Lize, ale nedokázali udržet čisté konto a gólových akcí by mohlo být opět mnoho.

Analýza zápasu Manchester United – Sevilla

Man. United

Očekává se, že Luke Shaw bude mimo hru až do konce dubna, stejně jako útočník Alejandro Garnacho. Marcus Rashford také čelí mírnému zranění. Casemiro by se mohl vrátit do středu pole, zatímco Christian Eriksen bude také doufat, že by se do tohoto zápasu mohl stihnout vrátit. V posledním zápase přehrálo United Everton výsledkem 2:0. Trefil se Martial a McTominay.

Sevilla

Jesus Corona je mimo za Sevillu, zatímco záložník Joan Jordan by také měl chybět. Marcos Acuna a Pepe Gueye jsou suspendováni na domácí půdě, i když mají povolení k účasti ve čtvrtek. Sevilla v posledním zápase o víkendu remizovala 2:2 s Celtou Vigo.

Často kladené otázky Manchester United – Sevilla tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Man. United – Sevilla?

Tento zápas se bude hrát 13.4. ve 21:00 na Old Trafford.

Kde můžu sledovat zápas Man. United – Sevilla?

Zápas můžete sledovat na stanici ČT Sport.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Manchester United je v lize čtvrtý a má tříbodový náskok na Tottenham se zápasem k dobru. Sevilla se letos trápí. Momentálně je na 13. místě, na sestup má náskok pouhých pět bodů a na poháry už má letos šanci pouze pokud by vyhrál Evropskou ligu.

