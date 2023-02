Manchester United – Leeds tipy na Premier League

Manchester United čeká první setkání s Leedsem v této sezóně. V minulé sezóně se mu proti němu dařilo a letos Leeds nemá nějak skvělou formu, ale uvidíme, co nám tento zápas nabídne. Naše Manchester United – Leeds tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Manchester United – Leeds tipy

Vyhraje Man. United a padne více než 2,5 gólu

Man Utd vyhrál pět z posledních šesti zápasů proti Leedsu, včetně výher 4:2 a 5:1 v Premier League v minulé sezóně. Více než 2,5 gólu bylo vstřeleno v pěti z posledních šesti vzájemných zápasů této dvojice, takže můžete vidět, proč tipujeme hodně gólů ve středu večer. Man. United vyhrál každý ze svých posledních čtyř zápasů v lize a poháru a ve čtyřech z jejich posledních pěti utkání padlo více než 2,5 gólu.

Marcus Rashford dá gól

Marcus Rashford je od návratu z Mistrovství světa ve skvělé formě a v této sezóně byl nejlepším hráčem Manchesteru United. Anglický forvard vstřelil deset gólů jen v Premier League, dvakrát více než jeho nejbližší pronásledovatel Fernandes, a také se prosadil děvetkrát v pohárových soutěžích za svůj klub, takže vidíte, proč si myslíme, že Rashford skóruje i proti Leedsu ve středu večer.

Analýza zápasu Manchester United – Leeds

Manchester United

Man. United o víkendu hostil Crystal Palace, kde brzká penalta od Bruna Fernandese poslala domácí do vedení v poločase. Těsně po 60. minutě se zdálo, že Rashford zajistil United všechny tři body, když vstřelil svůj 10. ligový gól v ligové sezóně. Casemiro však v 70. minutě dostal rovnou červenou kartu poté, co přiškrtil Willa Hughese. Díky tomu se Palace dostalo více do hry a v 76. minutě snížil Schlupp. Ale už bylo pozdě a United nakonec vyhrálo těsně 2:1. Casemiro bude kvůli červené kartě chybět minimálně tři zápasy. Dále bude chybět Van de Beek, Eriksen a McTominay kvůli zranění.

Leeds

Leeds v neděli těsně prohrál venku na hřišti Nottinghamu Forest a dostal manažera Jessieho Marsche pod velký tlak. Johnson vstřelil jediný gól zápasu ve 14. minutě a týmy pod Leedsem sbírají body a Leedsu nyní hrozí, že se propadne na sestupové pozice. Rodrigo, Gray, Forshaw, Perkins a Dallas mají zranění, která by jim mohla zabránit v cestě na Old Trafford, zatímco Koch se vrací po jednozápasovém trestu.

Poslední vzájemné zápasy

20.2. 2022 | Leeds 2:4 Man. United

14.8. 2021 | Man. United 5:1 Leeds

25.4. 2021 | Leeds 0:0 Man. United

20.12. 2020 | Man. United 6:2 Leeds

20.9. 2011 | Man. United 4:0 Leeds

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 8.2. ve 21:00 na stadionu Old Trafford.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou si v Česku můžete předplatit u Skylink TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

