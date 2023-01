Manchester City – Tottenham tipy na Premier League

Dva týmy, které se chtějí odrazit od porážek z derby, se utkají v Premier League, kde bude Man. City hostit Tottenham. Spurs měli vzájemné zápasy s Manchesterem City lepší, než jejich soupeř. Naše Manchester City – Tottehnam tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Manchester City – Tottenham tipy

Oba týmy dají gól

Oba týmy našly zadní část sítě, když se tyto dva týmy naposledy utkaly v Premier League, což byl zápas, který hostující Tottenham nakonec vyhrál 3:2. Oba týmy skórovaly ve třech z posledních čtyř ligových zápasů Man City a ani jeden z těchto týmů nemá v poslední době nejlepší defenzivní bilanci. Oba kluby dokázaly udržet pouze dvě čistá konta v posledních šesti pokusech, takže můžete vidět, proč podporujeme útočníky, aby v tomto zápase byli efektivní.

Více než 2,5 gólu

Ve čtyřech z posledních pěti příležitostí, kdy Man City hostil Tottenham, padlo přes 2,5 gólu. Předpovídáme góly také ve čtvrtek, protože alespoň tři góly padly ve třech z posledních šesti zápasů Man City v lize a poháru, zatímco poslední dva zápasy Tottenhamu venku v Premier League přinesly čtyři góly.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Manchester City – Tottenham

Man City se v sobotu na Old Trafford ujal vedení, ale zasloužil si prohrát. Grealish vypálil City do vedení v 60. minutě proti průběhu hry, ale Man Utd odpověděl opravdu dobře a v posledních 12 minutách skóroval dvakrát a vyhrál zápas 2:1. Dias i Stones vynechali manchesterské derby a mohli by zůstat mimo i na zápas uprostřed týdne s Tottenhamem.

Spurs v neděli v severolondýnském derby doma prohráli 0:2. Vlastní gól Llorise poslal Gunners do vedení a Odegaard do přestávky zvýšil na 2:0. Tottenham nedokázal shromáždit dostatečnou odezvu a tato hra pro ně skončila prohrou. Bentancur by ve čtvrtek mohl hrát , ale není to jisté, zatímco Moura zůstává kvůli zranění stranou.

vsaďte si zde

Poslední vzájemné zápasy

10.9. 2022 | Man. City 0:0 Tottenham

19.2. 2022 | Man. City 2:3 Tottenham

15.8. 2021 | Tottehnam 1:0 Man. City

25.4. 2021 | Man. City 1:0 Tottenham

13.2, 2021 | Man. City 3:0 Tottenham

Často kladené otázky Manchester City – Tottenham tipy

Kdy a kde se bude hrát?

Bude se hrát 19.1. ve 21:00 na Etihad Stadium.

Kde můžu zápas sledovat?

V Česku můžete zápas sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou si v Česku můžete předplatit u Skylink TV.

Kde si na zápas vsadit?

V ČR si na tento zápas můžete vsadit hned u několika sázkových kanceláří. V tomto článku jsme výše zmínili ty nejznámější a to Fortunu a Betano, protože tyto dvě sázkové kanceláře nabízí výhodné kurzy a další různé bonusy.

vsaďte si zde