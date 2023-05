Manchester City – Real Madrid tipy na Ligu mistrů

Real Madrid uhrál s Man. City v domácím zápase výsledek 1:1 a teď je pro postup čeká těžký zápas, protože odvetu hrají venku. Naše Manchester City – Real Madrid tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Manchester City – Real Madrid tipy

Více než 2,5 gólu

Myslíme si, že uvidíme gólový zápas a že padnou minimálně tři góly. Zápas bude důležitý a napjatý, ale až padne první gól, tak se oba týmy rozstřílí a obrany otevřou, takže aspoň tři góly by v takovém zápase být měly. V pěti z posledních šesti zápasů mezi Man. City a Realem padly aspoň tři góly.

Oba týmy vstřelí gól

Také si myslíme, že znovu padnou góly na obou stranách stejně, jako v minulém zápase. Góly na obou stranách jsme v těchto vzájemných zápasech viděli v každém z posledních šesti zápasů.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Manchester City – Real Madrid

Manchester City

Man. City si naposledy v lize snadno poradilo s Evertonem výsledkem 3:0 a teď už Citizens stačí pouhé tři body k zisku třetího ligového titulu v řadě, které může získat příští týden v zápase s Chelsea. City by i v odvetě s Realem mělo zůstat bez Akého, který chyběl i na Santiago Bernabeu.

Real Madrid

Real Madrid dokázal v posledním zápase těsně porazit Getafe a výsledkem 1:0 se posunul zpět před Atlético Madrid. Realu Madrid by mohl chybět Camavinga, který není úplně v pohodě po menším zranění, což by pro Ancelottiho byl velký problém, ale je pravděpodobnější, že to riskne a Camavinga se v základu nakonec objeví.

vsaďte si zde

Často kladené otázky Manchester City – Real Madrid tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Manchester City – Real Madrid?

Tento zápas se bude hrát 17.5. ve 21:00 na Etihad Stadizm.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Nova Sport 3, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Manchester City je v ligové tabulce první a po poslední prohře Arsenalu, má téměř jistý ligový titul, když si musí alespoň jednou z nadcházejících tří zápasů zajistit tři body. Real Madrid se díky poslední ztrátě jeho rivala posunul na druhou pozici v lize a tu se bude snažit uhájit až do konce, vzhledem k tomu, že už titul letos vyhrát nemůže, což znamená, že se bude soustředit hlavně na Ligu mistrů.

vsaďte si zde