Manchester City – Newcastle tipy na Premier League

Šlágr kola bude rozhodně souboj Manchesteru City s Newcastlem, kde půjde o souboj dvou týmů, kterým krásně vyšel první ligový zápas. Naše Manchester City – Newcastle tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Manchester City – Newcastle kurzy

Manchester City – Newcastle

Více než 2,5 gólu

Z prvních zápasů letošní Premier League vše nasvědčuje tomu, že půjde znovu o gólový zápas. V posledních pěti vzájemných zápasech těchto týmů jsme hned čtyřikrát viděli aspoň tři góly. V zápasech Newcastlu to pak bylo šestkrát v posledních osmi.

Oba týmy vstřelí gól

Naším druhým tipem pro tento zápas je, že uvidíme góly na obou stranách. City i Newcastle byli dopředu velmi silní v prvním kole a to i přes absence některých hráčů. Počítáme s tím, že se do sebe pustí a bude to gólový a vyrovnaný boj.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Manchester City – Newcastle

Manchester City

City vstoupilo na hřišti nováčka z Burnley do nové sezóny a podle očekávání tam uspělo. Trvalo to pouhé čtyři minuty a Haaland si už stihl připsat první gól v nové sezóně. Do poločasu pak přidal druhý. Druhá půle byla klidnější, nabídla v 75. minutě pouze gól Rodriho a City si odvezlo snadné tři body. V nastavení pak ještě viděl červenou za Burnley Zaroury. City se bude muset v těžkém zápase obejít bez De Bruyna.

Newcastle

Newcastle vstoupil do nové sezóny až nečekaně dobře. Vychutnal si Aston Villu, se kterou to měl s její kvalitou být vyrovnaný zápas, ale opak byl pravdou. Do sítě Aston Villy naskládali svěřenci Eddieho Howa hned pět branek. Hned v šesté minutě debutu se prosadil Sandro Tonali. O pár minut později srovnal další debutant Diaby, ale to bylo od Villy vše. Poté byl zápas v režii domácích. V 16. minutě se poprvé v sezóně prosadil Isak a poločas skončil 2:1. Aston Villa nebyla o tolik horší, ale neměla takové šance. Ve druhém poločase navýšil vedení druhým gólem Isak a v 77. minutě se na střeleckou listinu přidal Wilson. Ještě v nastavení se prosadil další debutant Barnes, který na gól a asistenci potřeboval 22 minut na hřišti. Newcastle do Manchesteru jede bez Manquilla a Willocka.

vsaďte si zde

Často kladené otázky Manchester City – Newcastle tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Manchester City – Newcastle?

Zápas Manchester City – Newcastle se bude hrát 19.8. ve 21:00 v Manchesteru na Etihad Stadium.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou můžete najít u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Tento zápas bude vést Robert Jones.

vsaďte si zde