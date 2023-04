Manchester City – Bayern tipy na Ligu mistrů

Manchester City stále pokračuje ve snaze vyhrát Ligu mistrů, ale v letošním čtvrtfinále jim v cestě stojí silný Bayern, kterému se už několikrát podařilo tuto soutěž vyhrát. Naše Manchester City – Bayern tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Manchester City – Bayern tipy

Neprohra Man. City

Naším prvním tipem pro tento velký zápas je, že Man. City neprohraje. City jsou nyní na obrovském vzestupu formy, když v 11 zápasech neprohráli, každý z posledních devíti doma navíc skončil vítězstvím. Bayern Mnichov mezitím nebyl v poslední době v nejlepší formě se dvěma porážkami.

Více než 2,5 gólu

Pro tento zápas tipujeme větší množství gólů. City byli v poslední době gólově ve fomě, každý ze svých posledních tří zápasů překonal hranici 2,5 gólu, přičemž jejich zápas s nejnižším skóre mezi touto trojicí byl výhrou 4:1. Bayern Mnichov mezitím také není zrovna málo skórující tým. Jejich poslední čtyři zápasy překročily hranici 2,5 s celkovým počtem 20 gólů, což jim dává průměr zápasu pěti gólů na zápas.

vsaďte si zde

Analýza zápasu Manchester City – Bayern

Man. City

Man. City má široký tým, který umožňuje rotaci, ale do tohoto zápasu půjdou v plné síle. Klub se sice musí potýkat s absencemi, ale neměl by to být nějaký velký problém. Za prvé, zdá se, že Phil Foden vynechá, zatímco Erling Haaland má ještě nejasno. Vzhledem k tomu, že si o víkendu proti Liverpoolu odpočinul, očekáváme, že zde nastoupí.

Bayern

Bayern vstoupí do zápasu téměř bez absencí. Chybí jim někteří klíčoví hráči jako Manuel Neuera a Lucase Hernandeze, ale to jsou spíše dlouhodobé záležitosti než věci, které pro tento zápas nic moc nezmění. S tím, že Bayern zapůsobil ve svém posledním vítězství, nikoli ve svém posledním zápase, kdy porazil soupeře o titul, Dortmund. Stejná jedenáctka, která zde začínala, by nebyla překvapením.

vsaďte si zde

Často kladené otázky Manchester City – Bayern tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 11.4. ve 21:00 na Etihad Stadium

Kde můžu sledovat zápas Man. City – Bayern?

Zápas můžete sledovat na stanici Premier Sport2, kterou si lze předplatit u O2 TV.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Manchester City v Premier League ztrácí na druhém místě na Arsenal šest bodů, ale má jeden zápas k dobru. Bayern je momentálně v lize první o dva body před druhým Dortmundem, který dokázal v posledním derby porazit výsledkem 4:2.

vsaďte si zde