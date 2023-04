Manchester City – Arsenal tipy na Premier League

Ve 33. kole nejvyšší anglické soutěže nás čeká nejdůležitější zápas v této sezóně Premier League. Ve středu se utká první Arsenal s druhým Manchesterem City v zápase, který může rozhodnout o titulu. Naše Manchester City – Arsenal tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Manchester City – Arsenal tipy

Oba týmy vstřelí gól

U Arsenalu se v šesti zápasech v řadě stalo, že oba týmy vstřelily gól. Myslíme si, že se Arsenal prosadí i v tomto zápase a s útočnou sílou jejich soupeře, se nemusíme bát i o góly City. U Man. City platila tato statistika ve čtyřech z posledních šesti zápasů.

Více než 2,5 gólu

Minimálně tři góly padly v každém z posledních pěti zápasů Arsenalu a u Man. City to bylo sedmkrát v posledních osmi zápasech. Navíc u takového zápasu, dvou nejsilnějších ofenzív v lize, se o góly bát nemusíme.

Analýza zápasu Manchester City – Arsenal

Man. City

Manchester City ve svém posledním ligovém zápase porazil Leicester výsledkem 3:1. V zápase většinou drželi balón hráči City, ale na střely byl zápas úplně vyrovnaný. Manchester nemá před zápasem s Arsenalem žádné výrazné problémy s absencemi, chybět by měl pouze Nathan Aké. Sestava bude na tento zápas nejsilnější, co to jen jde. Mohla by být hodně podobná té ze zápasu s Bayernem Mnichov.

Arsenal

Arsenalu se poslední zápas nepovedl, když remizoval se Southamptonem. Už v první minutě šel Southampton do vedení po chybě Ramsdalea a následně přidali i druhý gól, ale Arsenal se vzpamatoval a srovnal, ale více než remízu už ze zápasu nedostal. Do zápasu s Man. City jde Arsenal bez Elnenyho, Saliby a Tomiyasua. Měl by chybět také Xhaka. Sestava Arsenalu by se od minula také moc měnit neměla, ale určitě si dá Arteta pozor, aby jeho hráči byli více koncentrovaní, než minule.

Poslední vzájemné zápasy

15.2. 2023 | Arsenal 1:3 Man. City

27.1. 2023 | Man. City 1:0 Arsenal

1.1. 2022 | Arsenal 1:2 Man. City

28.8. 2021 | Man. City 5:0 Arsenal

21.2. 2021 | Arsenal 0:1 Man. City

Často kladené otázky Manchester City – Arsenal tipy

Kdy a kde se bude hrát tento zápas?

Tento zápas se bude hrát 26.4. na Etihad Stadium.

Kde můžu sledovat zápas Man. City – Arsenal?

Zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou si lze předplatit u Skylinku.

Jaká je pozice těchto dvou týmů v ligové tabulce?

Arsenal je momentálně první právě před Man. City, se kterým bude hrát v tomto zápase. Vede o pět bodů, ale City má dva zápasy k dobru, a proto je tento zápas tak moc důležitý.

