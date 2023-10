Man. United – Man. City: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

V neděli nás v rámci Premier League čeká očekáváné derby mezi červenou stranou Manchesteru a tou momentálně silnější modrou. Naše Man. United – Man. City tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Man. United – Man. City kurzy

Man. United – Man. City tipy

Více než 2,5 gólu

Poslední vzájemné zápasy bývaly gólové. V posledních pěti derby o Manchester jsme hned čtyřikrát viděli více než tři góly. V zápasech Manchesteru City pak platila úplně stejná statistika. K tomu tento celek už šest zápasů v řadě neudržel čisté konto.

Oba týmy vstřelí gól

Také si myslíme, že uvidíme branky na obou stranách. Tato statistika platila také ve čtyřech z posledních pěti zápasů. United není sice v útočné pohodě, ale u těchto zápasů málokdy záleží na momentálním rozpoložení.

Analýza zápasu Man. United – Man. City

Man. United

Poslední zápas United se odehrál v Lize mistrů. Zde Rudí ďáblové příliš nepřesvědčili, ale na výhru to i přesto stačilo. Kodaň byla v částech zápasu lepší a přehrávala giganta, ale na body to pro Dány nestačilo a to si dokonce vytvořili více střeleckých příležitostí než United. Dlouho jsme u tohoto poměrně nudného zápasu čekali na gól a v 72. minutě to dokázal zlomit překvapivě Maguire. To byl také jediný gól zápasu. Klíčový moment přišel v sedmé minutě nastavení, kdy Kodaň kopala penaltu. Pomalu nenáviděný Onana však dokázal penaltu vychytat a velice se tak podílel na výhře svého týmu. United má obsáhlou absenci a bude se muset v důležitém zápase obejít bez Malacii, Martíneze, Shawa, Wan-Bissaky, Casemira, Dialla a Sancha.

Man. City

City odehrálo svůj zápas proti švýcarskému Bernu Young Boys. Tento tým jasně přehrávali a nakonec z toho byla poměrně snadná výhra, ale chvíli to vypadalo všelijak. City si vytvořilo 26 střel, ale na gól čekalo až do startu druhé půle, kdy se prosadil Akanji. Na tuto branku překvapivě přišla odpověď a poměrně rychlá. Švýcarský celek dokázal čtyři minuty po gólu srovnat. Radost jim vydržela patnáct minut pak už hned dvakrát úřadoval Haaland. Prvně z penalty a poté se trefil ještě v závěru zápasu a ten tak skončil v prospěch City, které je tak zatím v LM stoprocentní. V derby bude pro City chybět Akanji a De Bruyne.

Často kladené otázky Man. United – Man. City tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Man. United – Man. City?

Zápas Man. United – Man. City se bude hrát 29.10. v 16:30 v Manchesteru na Old Trafford.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou najdete u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská Paul Tierney.

