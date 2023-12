Man. United – Chelsea: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

15. kolo Premier League se odehraje přes týden. I přes to nás čeká řada zajímavých zápasů. Jedním z nich bude zápas mezi dvěma celky, které jsou letos znovu za očekáváním. Naše Man. United – Chelsea tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Man. United – Chelsea kurzy

Man. United – Chelsea tipy

Remíza

Pro tento zápas mezi Manchesterem United a Chelsea tipujeme remízu. Viděli jsme ji čtyřikrát v posledních pěti zápasech. Oba týmy jsou na tom navíc momentálně výkonnostně dost podobně.

Více než 2,5 gólu

Naším druhým tipem pro zápas mezi Man. Utd a Chelsea je, že padnou minimálně tři góly. U Chelsea jsme tuto statistiku viděli ve čtyřech z posledních pěti zápasů. U United je to hodně namíchané, ale budou muset udržet tempo, pokud chtějí uhrát výsledek.

Analýza zápasu Man. United – Chelsea

Man. United

Manchester United odehrál ve 14. kole zápas s Newcastlem, který je pro ně velmi nepříjemným soupeřem. Newcastle doma absolutně přehrál United a výsledek 1:0 vůbec neodpovídá tomu, co jsem viděli. Newcastle vytvořil hned 22 střel, United pouhých osm. Na jediný gól jsme i tak dlouho čekali. United udrželo remízu 0:0 po první půli. V té druhé už Newcastle přes obranu Manchesteru prošel. Byl z toho gól v 55. minutě od Anthony Gordona. Byl zároveň jediným v zápase a United tak znovu z Newcastlem prohrálo. United má četné absence, hrát bude bez Casemira, Dialla, Eriksena, Evanse, Malacii, Martíneze, Mounta a Sancha.

Chelsea

Chelsea ve svém posledním víkendovém zápase uhrála skvělý výsledek se skvělým soupeřem a je to pro její fanoušky jen dalším dobrým znamením. Chelsea sice nebyla o moc lepší, než její soupeř, ale dokázala využít své šance. Její hru ovlivnilo, že musela hrát od první půle v desíti. Už v 17. minutě však otevřela skóre, když se trefil Enzo Fernández. O čtyři minuty později pak přidal druhou branku Colwill. Do poločasu stihl Brighton snížit, trefil se Buananotte. Pro Chelsea to však hned na to nevypadalo dobře, protože červenou kartu viděů Gallagher. Chelsea se však v pohodě v druhém poločase držela a v 65. minutě navíc dostala penaltu, kterou druhým gólem v zápase zvýšil Fernandez. Brighton se pak zmohl už jen na jedinou branku a to v nastavení od Pedra a zápas tak končí 3:2 v prospěch domácí Chelsea. Ta proti United nastoupí bez Chalobaha, Chilwella, Chukwuemeky, Fofany a Gallaghera.

Často kladené otázky Man. United – Chelsea tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Man. United – Chelsea?

Zápas Man. United – Chelsea se bude hrát 6.12. ve 21:15 v Manchesteru na Old Trafford

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas můžete sledovat na stanici Canal+ Sport, kterou naleznete u Skylinku.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská Chris Kavanagh.

