Man. United – Bayern: Tipy, sestavy a kde utkání sledovat

Manchester United je už na pokraji vypadnutí z evropských pohárů a poslední zápas s Bayernem, mu to vůbec neusnadňuje. Pro postup minimálně do Evropské ligy, bude muset neporaženého favorita porazit. Naše Man. United – Bayern tipy si můžete přečíst v tomto článku:

Man. United – Bayern kurzy

Man. United – Bayern tipy

Oba týmy vstřelí gól

Naším prvním tipem pro zápas mezi Man. United a Bayernem je, že uvidíme branky na obou stranách. Tuto statistiku jsme viděli v pěti z posledních šesti zápasů mezi těmito dvěma celky.

Více než 2,5 gólů

Zároveň pro tento zápas tipujeme minimálně tři branky. Oba týmy mají v poslední době poměrně gólové zápasy. U United jsme tuto statistiku viděli ve čtyřech z posledních pěti zápasů. U Bayernu to bylo v sedmi z posledních devíti.

Analýza zápasu Man. United – Bayern

Man. United

Manchester United naposledy doma totálně vybuchl. Byl v zápase statisticky lepší, ale i tak dokázal prohrát hned o tři branky a ani jednu ze svých mnoha příležitostí neproměnit. Doma s Bornemouthem prohrál 0:3, i když si vytvořil 20 střel, což je dvakrát více než soupeř. Začalo to pro United špatně, když za Bornemouth už v páté minutě otvíral skóre Solanke. Bornemouth do poločasu jednogólové vedení udržel. Ve druhé půli to bylo hodně podobné a Bornemouth přidal další dva góly, na které mimo jiné potřeboval pouhé dvě střely na bránu. Trefil se Billing a skóre uzavřel na konečných 3:0 Senesi. United bude doma proti Bayernu hrát bez Casemira, Dialla, Eriksena, Lindelofa, Malacii, Martíneze, Mounta a Sancha.

Bayern

Pro Bayern přišel také podobný výbuch akorát to bylo venku a proti Frankfurtu, pro který to byla výhra v soutěžním zápase po celém měsíci. Bayern prvně zaspal začátek a už ve 36. minutě prohrával 3:0 po gólech Marmoushi, Ebimbeho a Larssona. Do poločasu stihl ještě snížit Kimmich a vypadalo to na další comeback mnichovských. Hned po startu druhé půle to však dokázal odvrátit znovu Ebimbe a Knauff, kteří zvyšovali na konečných 5:1. Takovýto výbuch je u Bayernu opravdu nevídaný a Frankfurt proměnil téměř všechny své akce. Bayernu bude na Old Trafford chybět Buchmann, Gnabry, Marušič, Sarr a de Ligt.

Často kladené otázky Man. United – Bayern tipy

Kdy a kde se bude hrát zápas Man. United – Bayern?

Zápas Man. United – Bayern se bude hrát 12.12. ve 21:00 v Manchesteru na Old Trafford.

Kde můžu sledovat tento zápas?

Tento zápas v Česku bohužel nebude vysílat žádná televizní stanice.

Kdo bude hlavním rozhodčím zápasu?

Zápas odpíská Espen Eskas.

